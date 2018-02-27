〈光寶科法說〉今年將優於去年 手機相機模組業務可望轉盈

光寶科 (2301-TW) 今 (27) 日公布去年全年每股稅後純益為 1.13 元，為 1999 年以來新低。展望今年，光寶科表示，今年下半年營收可望優於上半年，全年營收也將較去年成長，預估全年毛利率可增加 1 個百分點。

光寶集團副董事長暨總執行長陳廣中表示，去年手機相機模組去年第 3 季受到製造品質問題衝擊，使該產品營運陷入低潮，在產品策略調整後，鎖定雙鏡頭模組與多鏡頭等高階手機相機模組，提升產品品質與良率，做出差異化。

陳廣中預估，今年手機相機模組業務營收可望一季比一季更好，全年營收可達 380 億至 400 億元，而在達到經濟規模的前提下，該產品業務可望成功轉盈。

除手機相機模組外，陳廣中表示，今年各事業群中，相對成長率較高的為 SSD 產品與電源產品營收，整體來看，今年營收成長較多將為資訊產品部門，不過，光電部門不像去年認列一次性資產減損，獲利可望較資訊部門亮眼，下半年整體營收表現可望回歸水準，下半年營收將會優於上半年，全年營收也將較去年成長，毛利率預估可增加 1 個百分點。

陳廣中表示，今年會加速新事業的投資與成長，傳統代工部分將持續縮減，未來應用將偏向產品端，手機相機模組產品將成為公司轉型的成長動能。