盤前財經大事搶先讀2018年3月1日

今日操盤前瞻

統計處公布 107 年 1 月份外銷訂單統計

美國 1 月個人所得、支出

歐元區 1 月失業率、2 月製造業 PMI

日本 2 月製造業 PMI

韓國 2 月貿易支出

股東會：奇力新、美磊、南璋

法說會：和大、第一金、益得、綠電再生、智邦

停止融券賣出：夏都



元宵變盤向上還是向下 外資籌碼露出反攻 11270 點契機

台股在金狗年新春開紅盤之後走勢相當亮眼，一舉擺脫年前的股重挫陰霾，不過面對元宵節的元宵變盤說，法人指出，外資在借券賣出金額及反向 ETF 的操盤動作已經透露，3 月及元宵的台股仍可樂觀看待，可望挑戰反攻 11270 點。閱讀全文...

卜蜂雲林新廠先期投資 16 億元今開工 明年投入飼料量產

飼料及肉品廠台灣卜蜂 (1215-TW) 28 日為雲林新廠的投資案動土，此一新廠位於雲林縣科技工業區內，引進集團世界級最先進生產設備及飼料製造技術，將興建一座新世代具人工智慧 (AI) 自動化飼料廠，包括取得土地及第一期工程的投資金額達 16 億元。閱讀全文...

美裁定對中國鋁箔徵 180% 雙反稅 中方強烈不滿將反制

中美貿易戰一觸即發！中央財經領導小組辦公室主任劉鶴，專程到美國商談中美貿易糾紛，美國商務部卻發布最終裁定，認定中國企業在政府的高額補貼下向美傾銷鋁箔產品，將對來自中國的鋁箔徵收最高或超過 180% 的「雙反」(反傾銷、反補貼) 稅。中國商貿部昨 (28) 日強硬回應：「強烈不滿、將採取措施維權！」閱讀全文...

調高美國的 2% 通貨膨脹目標？ 前 Fed 主席葉倫有重重疑慮

根據 MarketWatch 分析報導，有經濟學家要求調高美國 2% 的通貨膨脹目標，以減少升息，強化刺激經濟。但由於政界反對，且可能有造成經濟不穩定的威脅，央行要調高 2% 的通貨膨脹目標，恐窒礙難行。閱讀全文...

全球同步復甦暫緩？美中日開年經濟數據均顯著不及預期

從北美到亞洲，經濟數據似乎都表現不佳：美國耐用品訂單、日本工業產出、中國製造業 PMI 都出現了超預期的下滑。然而同步增長仍是主流觀點，更是資本市場「賴以為生」的利多共識。閱讀全文...