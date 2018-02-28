全球同步復甦暫緩？美中日開年經濟數據均顯著不及預期

摘要：從北美到亞洲，經濟數據似乎都表現不佳：美國耐用品訂單、日本工業產出、中國製造業 PMI 都出現了超預期的下滑。然而同步增長仍是主流觀點，更是資本市場「賴以為生」的利多共識。

隨著 1 月的經濟數據逐漸披露，開年以來的經濟表現正在逐漸浮出水面。

「全球同步增長」是 2017 年市場的重要利多，但進入 2018 年，從北美到亞洲，經濟數據似乎都不及預期——而且是在下滑。

美國周二發布的 1 月耐用品訂單環比初值大跌 3.7%，低於市場預期的下跌 2%。這一數據先於聯準會主席鮑威爾的證詞陳述發布，令美元短線跌破 90。

而且，美國亞特蘭大聯儲根據 GDPNow 模型的最新預測中，美國第一季 GDP 增長預期被調降至僅有 2.6%。2 月 1 日的這一預期一度高達 5.4%，強勢提振市場信心。

2.6% 的 GDP 增速，持平美國已發布的第四季 GDP 年化季環比初值。但上年第四季的增速初值，相比第三季 3.2% 的增長下滑了 0.6 個百分點。

受益於全球經濟同步復甦的日本，1 月的經濟生產活動也出現了明顯降溫。

日本經濟產業省周三發布的數據顯示，1 月日本季調後工業產出指數報 99.5，環比大跌 6.6%，涵蓋的 15 個行業全部獲得環比下跌。

6.6% 的跌幅，是 2011 年 3 月日本東北地震以來的最大跌幅。儘管市場對這一數據的環比下跌有所預期，但預計跌幅只有 4%。該指數年增率仍獲得上升，升幅 2.7%。

工業產出指數是日本經濟活動的綜合指標之一，可用於觀測採礦業、製造業及其他相關行業的動態。受到北美汽車銷售放緩的影響，日本相應的零部件產出也出現下滑。運輸機械行業環比大幅下滑 14.1%，工業機械、電氣機械、電子產品和金屬工業均跌幅明顯。

日本經濟產業省還調降了對經濟的預期，由「回升」調降至「逐步回升」。這是 2016 年 5 月以來首次調降經濟預期。在本輪全球經濟擴張中，日本已經實現了連續八個季度的經濟增長，達到 1980 年代泡沫經濟以來的最長連漲。

中國方面，周三公布的 2 月官方製造業 PMI 意外大跌 1.0 個百分點，至 2016 年 8 月來的最低，勉力站在榮枯線上方。

非製造業 PMI 也下滑 0.9 個百分點，跌至四個月新低。在節日效應對部分服務業行業的支撐下，非製造業 PMI 報 54.4。

中國統計局解讀稱，春節所在月份的 PMI 大多會出現一些調整，2 月份該指數的回落屬於正常波動。但今年 2 月的製造業 PMI 創下 2012 年 5 月以來最大跌幅，分析師指出，季節因素或難以解釋降幅之巨。

歐元區方面，花旗集團的經濟意外指數在本月較早時候一度跌至負值區間。目前歐元區的該指數已經回到正值區間，但全球範圍內的這一指數已經轉負，顯示全球經濟數據持續不及預期。

對於資本市場來說，全球的同步增長本身，也伴隨著不小的風險。不止是日本，印度、韓國等新興國家也嚴重依賴全球復甦的順風車。在整體市場的「同步增長」共識下，已經有不少公司的股票受到利多。利空的因素越來越少，部分地區的股市有可能會出現不穩定的上漲動能，進而蔓延到全球。

滙豐日前在一份報告中指出，大多數國家處於長期的經濟增長中，往往伴隨著貨幣和金融風險加劇。

「全球同步增長往往只發生在經濟周期的三個階段：從衰退中恢復的初期；下一次經濟衰退前的幾年；提前發生某種金融危機。」該報告指出。但在主流共識之下，多數經濟學家團隊仍然不敢妄言，全球的同步增長或許正在面臨告一段落的風險。

『新聞來源／華爾街見聞』