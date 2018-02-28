慈湖陵寢遭潑漆洪孟楷：應給予法律制裁

桃園慈湖陵寢今（28）日上午遭獨派青年闖入，越過紅龍柱朝蔣介石棺柩潑灑紅漆，同時於網路上發表聲明，要在各界紀念台灣人民苦難的日子，將象徵受難者鮮血的紅漆，潑灑在獨裁者停靈的棺柩。對此，國民黨發言人洪孟楷表示，這不僅對於現代社會的和諧毫無幫助，更會激化台灣社會族群的對立，政府應該對於這樣破壞的現行犯給予法律上的制裁。

一群獨派青年今日上午闖入慈湖陵寢，並朝朝蔣介石棺柩潑灑紅漆，同時於網路發表聲明，對於桃園市的觀光導覽頁面上，以「世界各地謁陵緬懷一代偉人的聖地」描述慈湖陵寢，令他們感到「怵目驚心」。

對此，洪孟楷表示，國民黨認為這是意識形態作祟激化對立的錯誤行為，民進黨政府上任來口說推動所謂轉型正義，實際上卻持續讓民眾對於過去的歷史有著選擇性的解讀，這不僅對於現代社會的和諧毫無幫助，更會激化台灣社會族群的對立，政府應該對於這樣破壞的現行犯給予法律上的制裁。

洪孟楷指出，過往無論是針對全國各地蔣公銅像的潑漆、拆卸、破壞等行為，都是針對性地激化作為，甚至包含去年的 228 都還有獨派人士揚言破壞國定古蹟中正紀念堂等行為，在每年的 228 都會有特定人士假借名義消費這過往歷史傷痛，實在不可取。

洪孟楷說，再次呼籲全國民眾應當正視歷史、勿選擇性地偏袒；而民進黨政府如果口說正義、實際上卻放任破壞，這種對於社會的撕裂，才是真正破壞台灣的罪人。

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