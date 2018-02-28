車市開紅盤 銀行7大汽車聯名卡祭出加油、保修回饋 搶攻車主消費財

新春車市開紅盤，今 (2018) 年 1 月份總銷量近 4.8 萬輛，延續去年整體車市好業績，各銀行也推 7 大汽車聯名卡，祭出加油、保修回饋搶攻車主消費財。

銀行業者觀察，去年整體車市總銷量達 44.4 萬輛，創歷史新高，同時進口車市占率達 41.7% 歷史高峰，顯示國人購車需求逐漸改變，業者布局聯名卡也多選擇與豪華進口品牌合作，包括 Benz、LEXUS、VOLVO 等車款。

汽車聯名卡的刷卡回饋除了加油、原廠保修或消費回饋外，並提供道路救援、商務艙免費升等，滿足高端車主所有行的需求。

以永豐 VOLVO 汽車聯名卡為例，加油與海外消費回饋 1% 優惠，購買 VOVOL 周邊商品，持無限卡享 9 折優惠。

而台新有 Benz、Smart 聯名卡，Benz 聯名卡部分，在 Benz 店內、加油站、國外消費紅利 3 倍，而且還有全年不限次數的道路救援；Smart 聯名卡則享 加油、原廠保修 2% 回饋、一般消費 0.5% 回饋，而且只要消費滿額，可享高鐵一年 6 次免費升等商務艙。

以中信 LEXUS 聯名卡在國內刷卡消費，點數回饋 3 倍，若是在國外消費，點數回饋 5 倍，此外還有板金、噴漆維修工資打 9 折。

元大 MAZDA 聯名卡在原廠消費即贈 20% 點數，MAZDA 原廠保修更享 6 期 0 利率、零件 95 折的優惠。

玉山也有兩張汽車聯名卡，LUXGEN 聯名卡只要新增一般消費，加油最高享 7%，若是原廠保修單筆刷卡 5000 元就享 5 期 0 利率；而持玉山 NISSAN 聯名卡，週二、三到中油直營站加油回饋 5%，首年還享免費道路救援服務。