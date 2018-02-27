衛生紙湧囤貨潮 通路加碼預購活動 最快3/3出貨

衛生紙搶購潮持續延燒，有不少消費者大嘆搶不到，不過也有業者緊急加碼預購活動，包含連鎖超商全家 (5903-TW) 以及東森 (2614-TW) 轉投資東森購物網等，分別舉行折扣以及衛生紙預購促銷活動，其中東森購物網最快 3 月 3 日後將陸續出貨。

全家 (5903-TW) 表示，預售平台今 (27) 日起推出折扣，且線上電商平台「全家行動購」有箱購優惠，東森 (2614-TW) 轉投資東森購物網則宣布開放「舒潔棉柔舒適抽取式衛生紙 (110 抽共 60 包)」預購活動，即日起到 3 月 31 日活動期間每人限預購 1 箱。

在衛生紙確定漲價的消息傳出後，各大賣場和網購平台湧現囤貨人潮，為滿足消費者需求，東森購物網表示，已緊急開放「舒潔棉柔舒適抽取式衛生紙 (110 抽共 60 包)」預購活動，即日起到 3 月 31 日止，活動期間每人限預購 1 箱，若消費者透過東森購物 APP 下訂單還可享 699 元優惠價 (網站購買為 799 元)，數量有限，預計 3 月 3 日後將陸續出貨。

超商業者也搶搭這波囤貨商機，全家宣布推出多項衛生紙優惠方案，方案一是全家商品預售平台今日起開始祭出下殺折扣，自有品牌 FMC 衛生紙 10 串特價 690 元，一串共 8 包，等同單包特價低於 9 元，最大特色為可分次領、跨店取 (視店舖庫存取貨)；方案二是全家會員於 3 月 27 日前使用會員點數 1500 點可用 59 元加購 FMC 衛生紙 1 串 (視店舖庫存取貨)。

同時，全家線上電商平台「全家行動購」也推箱購優惠，五月花 5 箱裝特價 3300 元，春風抽取式衛生紙 1 箱裝特價 699 元，得意衛生紙 5 箱裝特價 2625 元，限量販售中。

東森購物指出，旗下電視購物通路第 47 頻道將在本周四晚間 18:00 推出「東森蒲公英環保衛生紙」每組售價 990 元有 150 抽 x84 包，消費者可把握機會選購。

東森購物統計 23 日到 25 日衛生紙漲聲響起 3 天期間，引發消費者搶購共超過 1 萬箱衛生紙，銷售數量約是平常的 10 倍以上，「東森蒲公英環保衛生紙」於電視購物 40 分鐘內就賣出超過千箱，平均 2.4 秒就賣出 1 箱，倉庫目前超過 90% 衛生紙的貨量已完售；廚房紙巾、擦手紙等相關衛生紙用品也近幾完售，正積極與各紙廠追加貨量中。