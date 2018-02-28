歷年3月股票型基金夯 台股擠進前十強 這3市場平均績效最高

揮別金融市場波動的 2 月，根據法人統計，過去十年 3 月平均績效表現最佳的前十名基金類型中，由股票型全面攻佔，上漲機率均超過 6 成，其中又以南韓、印尼和泰國市場最具爆發力，而台灣中小型基金和台股基金也以逾 2% 的漲幅，擠進前十強。



根據摩根投信統計，觀察過去十年 3 月績效前段班基金，亞股基金多頭氣勢最為吸睛，前十強包辦了七席，其中以南韓基金最具爆發力，平均漲幅高達 3.71%；印尼和泰國基金則分別以 3.02% 和 2.81% 緊追在後；台灣中小型基金和台股基金也以 2.51% 及 2.3% 的平均漲幅擠進前十強。

摩根亞太入息基金經理人羅傑瑞 (Jeffrey Roskell) 表示，在美股強勢上漲之後，投資人均關注資金動向，而亞洲去年才開始出現可持續性的經濟增長，目前仍位於景氣擴張循環初期，相較於美國景氣擴張循環已進入第 9 年，顯示亞洲未來增長潛力大；此外，亞股本益比、股價淨值比均只到過去 15 年的長期平均水位，仍相當便宜。

因此，羅傑瑞 (Jeffrey Roskell) 表示，看好資金面將持續回補趨勢向好的亞洲股市，布局上，獲利前景改善的金融股，以及政策受惠趨勢的消費類股為兩大加碼主軸。值得留意的是，景氣回春過程中，市場波動難以避免，建議投資人應透過股債兼具的方式來參與市場，以降低投資風險。