【統一投信】美股波動度下降 台股高檔區間震盪

台股二月份月線收黑，加權指數下跌 2.6%，終止連兩個月漲勢。台股全月走勢震盪激烈，影響盤勢的基調為美國聯準會可能加速升息的預期升高，引發全球股市波動。統一投信表示，美股在二月最後一周的波動度已顯著下降，標普 500 指數緩步走揚，投資人情緒緩和，恐慌指數也回落至相對平靜區間，預期台股有望維持高檔區間震盪，現階段為檢視業績、換股操作的好時機。

台股走勢與美股亦步亦趨，針對美股後市預期，統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，觀察美股標普 500 指數近期走勢，大型科技股領先大盤重回上升格局，是重要的多頭信心指標之一，而上週五 (2/23) 三大指數齊步大漲，更進一步增強市場信心，對通膨數據上升的擔憂與過度反應，基本已經淡化。

此外，反映投資人恐慌情緒的指標 VIX（芝加哥選擇權交易所標準普爾 500 波動率指數）也由 2/5 的 37.32 近兩年半高點，回落到 2/26 的 15.8，進入相對平靜區間。郭智偉認為，美國科技股龍頭持續走強，會帶動全球主要股市大型科技股，對整體盤勢有正向激勵作用，尤其亞洲如日本、大陸與台灣的科技股，至於關注焦點，還是在人工智慧、智能家庭新品、電動車與 5G 概念股等，擴散效應強的長線大趨勢。

統一中小基金經理人林世彬表示，美國經濟數據及就業市場表現強勁，企業獲利多優於預期，台股的基本面並未改變，近期盤勢震盪主因還是漲多之後、容易隨消息面引發獲利了結的修正波，多頭架構未被破壞，預期指數還是區間震盪格局。

台股投資方向上，春節後資金回籠，中小型股表現活潑，次族群的輪動更加快速且主流分散，就中長期而言，今年的投資趨勢主軸仍會延續去年，例如人工智慧帶動的半導體產業、車聯網受惠股、漲價概念股等，但漲多了會休息一下，而且，現階段法人會更嚴加檢視手中持股的實質業績，來進行汰弱留強，個股要續航無法只是靠題材，要有明顯成長動能的績優股，才有機會持續獲得青睞。

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