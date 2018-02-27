〈美律法說〉智慧音箱起步慢 投資Sonavox集團可直接供貨既有客戶

美律 (2439-TW) 昨日宣布 2 件投資案，今 (27) 日成為法人關注重點，財務長黃朝豐坦言，公司在智慧音箱起步較晚，且沒有做到整機，自行研發要花較長時間，怕商機會跑掉，因此決定投資 Sonavox 集團，加速布局，他強調，美律本身頭戴式耳機客戶大部分都有智慧音箱需求，預期將成為基礎客源。

美律今日召開法說會，針對投資歐仕達聽力科技 (廈門) 及 Sonavox 集團旗下 3 家公司這兩件投資案，黃朝豐特別提出說明，他表示，擬出資不超過 4580 萬美元投資 Sonavox 集團下的蘇州美聲電子及 Sonavox Canada Inc. 暨其從屬公司 SEAS FABRIKKER，取得該公司 100% 股權。

蘇州美聲電子位中國江蘇省蘇州市，主要代工生產音響設備及家庭用揚聲器；Sonavox Canada Inc. 位於加拿大安大略省旺市 (Vaughan)，負責音響設備及家庭用揚聲器的研發設計及北美地區銷售；SEAS FABRIKKER 位於挪威東福爾裙美斯 (Moss)，為世界著名的高級喇叭單聲生產公司，產品自行研發設計、生產與歐洲地區銷售。

法人關心 Sonavox 集團旗下這 3 家公司的營運狀況，及美律在智慧音箱的布局策略，黃朝豐表示，蘇州美聲電子及 Sonavox Canada Inc. 暨其從屬公司 SEAS FABRIKKER 是集團的一部分，並沒有真正的合併報表，估算 1 年營收合計約 3000 萬美元，淨利率低於 10%，這起投資可加快在智慧音箱的布局。

黃朝豐坦言，美律在音箱相關技術起步比較晚，雖然可以自己研發，但是必須花較長的時間，每項產品都有週期，智慧音箱近年來高速成長，靠自己研發怕商機跑掉，所以決定投資 Sonavox，快速掌握市場商機。