〈美律法說〉消費電子淡季效應 首季營收季減逾5成 毛利率也同降

美律 (2439-TW) 今 (27) 日召開法人說明會，展望第 1 季，財務長黃朝豐指出，進入消費電子淡季，聖誕節後終端需求下滑，尤其 2 月營收將是全年低點，首季營收將較去年第 4 季大幅下滑，約與去年同期持平或微幅下滑，毛利率也將下滑；以去年首季營收 45.15 億估算，美律首季營收季減幅度恐超過 5 成。

美律去年獲利創歷史新高，每股純益 18.94 元，每股擬配發 16.442 元現金股利。

黃朝豐表示，今年第 1 季娛樂產品出貨在淡季影響下將大幅下滑，手機揚聲器出貨也下滑，在首季營收衰退，產能利用率下降及匯率等因素的影響下，毛利率較去年第 4 季將下滑較多。

黃朝豐指出，今年在手機揚聲器部分可望有較大的成長性，表現將比去年好；娛樂產品部分，2016 年成長達 80%，去年成長 60%，屬高速成長期，今年可能無法像前 2 年有大幅成長，預估約成長 10%，每年耳機新品約 10-20 款，今年仍可持續維持。

如果以美律預估今年首季營收約與去年同期持平或微幅下滑來推算，去年首季營收 45.15 億元，去年第 4 季營收 103.2 億元，推算今年第 1 季營收恐將季減逾 5 成，2 月工作天數少，將是今年營收低點，3 月在工作天數增加下，營收將增加。

美律去年第 4 季在新品效應推升下加上手機揚聲器大量出貨，及新台幣兌人民幣大幅升值，單季營收 103.2 億元，毛利率 16.1%，稅後純益 21.47 億元，季增 2.49 倍，創單季獲利新高，每股純益 11.16 元；累計去年營收 266.78 億元，年增 57.67%，稅後純益 36.22 億元，年增 8 成，營收及獲利雙雙創歷史新高，每股純益 18.94 元。

黃朝豐表示，因應快速成長需求，董事會通過將購買台中工業區不動產，土地面積土地面積 3836 平方公尺，折合 1160.39 坪，建物面積 2136.67 平方公尺，折合 646.34 坪，建坪單價每坪 26.6 萬元，交易總金額為 3.08 億元，將設立研發中心。

