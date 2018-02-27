招商局港口(00144-HK)：交易方正就赤灣重組具體範圍及交易方式進行商談

招商局港口(00144-HK)公布，于本公告日期，深圳赤灣刊發公告關于重大資産重組停牌進展。經交易各方進一步論證和确認，該擬議中的重大資産重組深圳赤灣擬發行股份購買的标的資産範圍包括招商局香港下屬公司的部分股份，同時有可能包括其他無關聯第三方持有的相關資産。該擬議中的重組交易架構仍需進一步厘定，該擬議中的重大資産重組完成後，深圳赤灣實際控制人招商局集團(公司控股股東)將通過深圳赤灣間接持有公司的部分股份，此擬議中的重組將理順招商局集團下屬港口相關資産結構關系，有利于進一步有效解決同業競争問題。

于本公告日期，交易各方正就擬議中的重大資産重組的具體範圍及交易方式進行商談、論證。公司將于适當時候按照上市規則要求另行刊發公告。

公告稱，公司直接及間接控制深圳赤灣370,878,000股A股及55,314,208股B股的投票權，分别約占深圳赤灣已發行股份總數的57.52%及8.58%。于2018年2月5日，兩家公司的間接全資附屬公司及中國南山開發(集團)股份有限公司分别與招商局集團的兩家間接全資附屬公司就買賣銷售上述公司直接及間接控制的深圳赤灣股份訂立購股協議。截止本公告日，相關購股協議的先決條件尚未達成。

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