中國銀行業資産規模超過250萬億元

來自中國銀監會的數據顯示，截至2017年底，我國銀行業金融機構總資産首次突破250萬億元，達到252萬億元，同比增長8.7%。與2012年末的133.6萬億元相比，五年間我國銀行業資産規模增長了88.6%。

銀行業是我國金融業的主體。近年來，在我國經濟面臨下行壓力的背景下，銀行業資産規模擴張速度較以往有所放緩，防風險成為第一要務。尤其是在2017年強監管的背景下，商業銀行開始主動調整發展模式，資産規模增長平穩。

在一系列改革措施的推進下，銀行業金融機構體系日趨完善。截至2017年末，我國共有銀行業金融機構法人4549家。多元化的機構體系為實體經濟、廣大百姓提供了差異化、多層次的金融服務。

資産規模平穩增長的同時，風險防控取得積極成效，銀行業資産質量壓力有所緩解。截至2017年末，我國商業銀行不良貸款餘額1.71萬億元，不良貸款率1.74%，與2016年末持平。

各項監管指标也顯示出銀行業穩健運行的態勢。2017年末，商業銀行核心一級資本充足率為10.75%，一級資本充足率為11.35%，資本充足率為13.65%。流動性指标方面，流動性比例為50.03%，流動性覆蓋率為123.26%。

銀監會審慎規制局局長肖遠企表示，目前商業銀行的資本充足率整體水平高出最低監管标準2到3個百分點，流動性準備很充足，抵禦風險的“彈藥”充足。

銀行業是實體經濟主要的資金來源。穩健運行的銀行業服務實體經濟的能力進一步提升。截至2017年底，我國銀行業金融機構各項貸款129萬億元，同比增長12.4%。貸款增速超過資産增速，銀行業回歸本源、專注主業趨勢明顯，尤其是對經濟薄弱環節的支持力度增強。

截至2017年末，銀行業金融機構用于小微企業貸款和涉農貸款餘額均達到31萬億元，同比分别增長15.1%和9.6%。保障性安居工程貸款同比增長42.3%，高于各項貸款平均增速29.9個百分點。

來源：新華網

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