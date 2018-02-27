【永豐期貨】台指選擇權盤後－MSCI季度調整 台股殺尾盤月線得而復失

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 31 點至 10789 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 26.47 點，電子期逆價差擴至 - 1.45 點，金融期逆價差縮至 - 1.35 點。現貨部分，三大法人賣超 22.87 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 60 口至 8456 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 1174 口至 45222 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 633 口至 8850 口。

週一美國股市四大指數齊揚，帶動亞股普遍開高，加權指數早盤跳空開高越過月線，權值股買盤進駐推升指數一度大漲百點，但陸股開盤走弱拖累亞股多數走軟，美股電子盤盤中也由紅翻黑，加上收盤面臨 MSCI 調降權重，指數一路開高走低，加上盤面原強勢股多檔盤中翻黑衝擊信心，尾盤大單敲出壓低指數，終場加權指數下跌 21.23 點至 10815.47 點，成交量能 1360.23 億，較前一日增加 157.39 億。技術面來看，週二日 K 創高後反倒留下帶上影線中黑棒，且指數回補周一多方缺口，上方仍受制月線反壓，所幸國際股市仍舊強勢，短線指數仍有望再度挑戰月線壓力，但量能並未明顯補量仍是多方隱憂。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11000 點，賣權集中在 10500 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11300 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.35 升至 1.36，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 14.54% 降至 14.47%，賣權平均隱含波動率由 19.1% 升至 19.3%，買權降賣權升。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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