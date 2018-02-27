【日盛投顧】上有壓下有撐 區間整理格局

◆盤勢分析

1. 在美股持續上漲的激勵下，週二台股呈現開高後震盪格局，由於盤面欠缺主流，指數一路震盪走低，尾盤 MSCI 調整日使得諸多權值股最後一盤出現下殺，終場下跌 21.23 點，跌幅 0.20%，收在 10815.47，成交金額微幅放大至 1360.23 億元。

2. 觀察台股技術面，農曆年後反彈格局仍在延續中，日 KD 指標低檔持續交叉向上中，指數持續沿著短期 5 日均線上攻，惟反彈過程中量能明顯不足，週二甚至留上影線收黑 K 棒，宜觀察成交金額擴增情況，視為台股挑戰 11270 高點的重要條件，量能必須緩步擴增達 20 日均量（1350 億元）以上，才有利於挑戰指數高點，否則指數或將呈現整理，預估整理區間約在 10600-11000。由於元月份高檔頭部型態頸線 11000 壓力在即，預期近期台股或將呈現震盪整理格局，盤面結構難脫個別族群表現。觀察台股籌碼面，外資 - 11.57 億元、投信 + 5.02 億元、自營商 - 17.20 億元，三大法人合計賣超 23.75 億元。

量能不足 個別族群表現

1. 觀察台股盤面結構，電子 - 0.16%、金融 - 0.19%、非金電 - 0.26%、櫃檯市場 - 0.14%，農曆年後各區塊皆有表現，近幾個交易日電子股延續性較佳，惟欠缺佔權值的主軸，電子股以個別族群表現為主，短線以 MWC、網通、電競、封測、IC 設計、光學、記憶體較值得留意；金融股農曆年後亦有隨著指數反彈，惟佔大盤成交比重明顯下滑，在台股成交金額沒有明顯放大前，預料金融股難有連續上攻機會；非金電則是以內需股、高股息殖利率、塑化股、機電股、風電相關，短線較具個別族群表現空間。