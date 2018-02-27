慧洋去年獲利年減7成 EPS 0.71元 看好航運景氣回溫

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (27) 日公布 2017 年財報，全年稅後純益 4.18 億元，年減 70%，每股純益 0.71 元，其中，第 4 季稅後純益 3.3 億元，EPS 0.57 元，創 4 個季度以來高點，但仍較前年同期衰退 37%，慧洋強調，散裝航運最差的市況已過，對航運景氣回溫趨勢持正向看法。

慧洋去年有 11 艘節能高毛利新船加入，推升全年合併營收 110.39 億元，創歷史新高，由於市況轉好，新船平均毛利率約近 40%，加上換約船舶共 47 艘，使平均租金調漲 9.16%，營業利益 18.76 億元，年增 17.16%，營業利益率達 17%，年增 2 個百分點。

不過，由於上半年認列因 ECB 執行賣回權產生的業外損失，使業外支出 14.57 億元，壓抑獲利表現。

展望後市，慧洋指出，根據研調報告指出，新造船訂單已較過去幾年放緩，預期今年交船量將是近年來低點，加上壓艙水處理系統等新環保法規對老舊船舶施加淘汰壓力，運力供給不易大幅增加，預估國際運價大幅下跌機率低，散裝景氣回溫呈現緩步走升趨勢。

慧洋目前總船隊規模達 124 艘，今年預計交付 7 艘節能新船，毛利率上看 45% 左右，加上 52 艘船舶換約租金漲幅估近 15%，慧洋預期今年獲利成長空間將優於去年。