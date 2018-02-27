維護面板業公平競爭 群創告陸廠侵權 友達也曾有動作

中國面板廠多年來透過高薪挖角，直接或間接竊取高端技術與營業秘密的舉動引爆群創 (3481-TW) 怒火，首次針對陸廠提出專利侵權訴訟，事實上面板雙虎在維護智財權上都相當積極，友達 (2409-TW) 也曾狀告 TCL 集團、華星光電，在去年 9 月間以和解收場，這次群創的大動作，產業界認為，是一件好事，具有正面的效果，有助維持產業的公平競爭。

台灣面板廠面對陸廠大動作挖角，多年來也曾多次祭出法律行動，在蒐證後，對轉投陸廠的離職員工提出妨害商業秘密等訴訟，友達早在 2012 年開始採取動作，控告多名離職員工，並在 2014 年在香港高等法院控告 TCL 集團、華星光電，雙方在去年達成和解。

中國電視龍頭 TCL 在去年 9 月間公告指出，與友達自 2013 年來因顯示技術領域智慧財產權的多起爭議，經過雙方多次磋商，基於共同友好合作意願，已達成全面和解；友達當時回應指出，基於 TCL 集團長期業務發展的考量，雙方達成和解。

群創也在 2016 年間傳出有 48 名工程師集體跳蹧中電彩虹，引來鴻海 (2317-TW) 集團總裁郭台銘強烈關注，群創在蒐證後控告部分職員工妨害營業秘密，訴訟目前還持續進行，最近則是在昨 (26) 日大動作聲明針對惠科提出 17 項專利侵權控告，另外，據指出，也對部分職員工提出控告。

群創在今年 2 月 12 日同時向廣州知識產權法院，寧波市中級人民法院共提起 17 件專利侵權訴訟，指控重慶惠科金渝光電，合肥惠科金揚科技及其經銷商涉嫌侵犯 17 件專利權，且獲得兩地法院分別受理。

群創呼籲大陸面板廠勿竊用不法營業機密，認為非強國企業所當為，對汲汲營營竊取專利與營業秘密的不法企業，中國政府應以毋枉毋縱態度處理。群創強調，一向重視智慧財產權與營業秘密，內部宣導員工恪守營業秘密法，並掌握竊取技術的離職員工行徑，配合法院及檢調單位偵辦，絕不寬貸，維護群創員工 ，股東最大利益。

群創針對惠科的提告，也是首次針對陸廠提出專利侵權訴訟，產業界人士分析，台韓面板廠近幾年來面對中國面板廠瘋狂擴產能的威脅，並無法有可以有效抑止陸廠大舉擴產的行為，但若以貿易關係要公平競爭的角度來看，產品競爭有沒有公平性就可以拿出來檢視，這也是群創提出專利訴訟的正面效果之一。

產業人士指出，台灣面板廠在技術領先，產品良率高，是面對陸廠追趕的競爭優勢，不去跟陸廠拚瘋狂擴產，而是用優質產能及研發投資來維持競爭力，因此捍衛專利權、智財權，對台灣面板產業來說是一件好事，有助維持產業公平競爭。