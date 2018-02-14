閨密干政 崔順實重判關20年 朴槿惠恐在劫難逃

南韓首爾中央地方法院周二 (13) 對前總統朴槿惠閨密崔順實干政和濫權案一審宣判，干政醜聞主角崔順實濫權、貪污和干預國家事務罪成，判處 20 年監禁，罰款 180 億韓元 (約 4.86 億元新台幣)。法院還認定崔順實與前總統朴槿惠在相當多的指控中構成共謀關係，此判決很有可能被視為朴槿惠未來判決與量刑的風向指標。此外，被控行賄罪成的樂天集團會長辛東彬判刑 2 年半，當庭還柙。

《星島日報》報導，法官宣判表示，現年 63 歲的崔順實利用與朴槿惠「長期的私人關係」，強逼企業捐款到她掌控的基金會，從電訊業巨擘三星 (005930-KR) 和零售業龍頭樂天收取 140 億韓元賄款，並「廣泛干預國家事務」。法官指「被告罪行深重」，且毫無悔意，判處她監禁 20 年，罰款 180 億韓元。崔順實的辯護律師表示她會上訴。

此外，涉嫌向崔順實控制的 K 體育財團行賄 70 億韓元的南韓第 5 大財團樂天集團 (Lotte) 會長辛東彬，被判處監禁 2 年 6 個月，追繳賄賂案涉案金額 70 億韓元，並當庭將他還柙。

檢方控告辛東彬向崔順實和朴槿惠支持的基金會捐款 70 億韓元，以換取利益，例如免稅店牌照及加強他對樂天的控制權。檢方求刑 4 年。樂天周二表示，辛東彬被判監出乎意料，並指事件可能會影響該集團近期的連串業務，例如樂天酒店上市。

青瓦台前首席秘書安鐘範因為接受賄款和配合崔順實的要求，遭判監 6 年，罰款 1 億韓元。

檢方以 18 項罪名起訴崔順實，包括干涉國家政務、濫用權力、欺詐未遂、強逼、強逼未遂等，並指控她與朴槿惠一起向 50 家大企業施壓，逼使它們向崔順實控制的 2 家財團捐款共 774 億韓元。檢察官去年底向法院建議判處崔順實 25 年監禁，罰款 1182 億韓元。

南韓綜合指數周三 (14 日) 截至 11:17，上漲 15.18 點或 0.63%，報 2410.37 點；美元兌韓元來到 1080.20，或 - 0.3506%。美元兌韓元報 1079.35，或 - 0.45%。