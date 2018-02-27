中國國家電網再度歐洲「掃貨」 或10億歐元入股德國電網巨頭50Hertz

摘要：德國電網四巨頭之一 50Hertz CEO 本月上旬稱，中國國家電網想收購 20% 的股份。路透社今日報導，國家電網預計將出價 8 億至 10 億歐元，大幅高於八年前瑞典 Vattenfall 公司出售 50Hertz 時的價格。

在吉利控股入股德國老牌汽車製造商戴姆勒餘溫未散之際，又傳出了中國國家電網在德國「掃貨」的消息。

德國商報本月上旬援引 50Hertz 首席執行官 Boris Schucht 稱，中國國家電網正尋求從澳洲基金 IFM Investor 手中收購 20% 的 50Hertz 股份，該基金持有四成股權。今日，路透社援引兩位知情人稱，國家電網預計將出價 8 億 - 10 億歐元 (約合 9.9 億 - 12.3 億美元)。

若果真如此，那麼國家電網給出的價格相當有力。因為瑞典 Vattenfall 公司在 2010 年出售 50Hertz 時的交易價格為 8.1 億歐元。

50Hertz 不久前表示，歡迎中方提出的入股投標。

阻力重重

國家電網的這宗跨國收購交易可能面臨一定的政治阻力，因為一家中國國企收購一家超高壓電網公司的股份可能在德國成為政治爭議很大的問題。

德國商報本月上旬援引德國社會民主黨經濟及能源發言人 Bernd Westphal 的話稱：「關鍵的基礎設施不能出售。」

德國商報另一則報導稱，德國政府試圖通過說服持有 50Hertz 60% 股份的比利時的 Elia System Operator SA/NV 增持股份來阻止中國公司出手收購。

不過隨後不久，彭博則引述德國經濟部的表態稱，並未試圖阻止中國國家電網收購德國 50Hertz 20% 的股份，他們否認了德國《商報》之前的報導。

根據德國法規，當事關公共安全，政府可審查跨境交易，但只有在收購涉及的目標實體股權超過 25% 時才能進行。

中國國家電網是全球最大的電力公司。50Hertz 是德國四大高壓電網營運商之一，其餘三家為 TennetTSO、Amprion 和 TransnetBW。

50Hertz 的業務覆蓋區域包括德國的東部以及北部，涵蓋比如柏林，漢堡等，並且與波蘭，捷克和丹麥等周邊國家互聯，覆蓋面積超過 100 萬平方公里，輸電網線路總長超過 1 萬公里，為 1800 萬用戶提供電力輸送。

德國有 8200 多萬人口，約為中國總人口的 6%，但電力消費總量卻達到中國電力消費總量的 10%，約為 6000 億千瓦時。德國電網網架堅強，覆蓋率高，輸電網分為 220kV 和 380kV 兩個等級，線路總長超過 3.5 萬公里。

出海收購步履不停

在民營企業暫停了過去幾年瘋狂的出海收購腳步之際，身為大型國營企業的國家電網卻依舊勇往直前，最近數年不斷在歐洲開展一項又一項重大投資活動。

國家電網目前尋求全面收購巴西最大配電企業 CPFL 能源，目前已持有該公司 94.76% 的股份，還打算同時收購這家公司旗下新能源子公司 CPFL Energias Renováve 的所有股份。

不過，當前這一進程遭遇阻力。巴西證券交易委員會（CVM）認為，中國國家電網對 CPFL 能源旗下子公司 CPFL 新能源公司剩餘股份的報價過低，侵犯了該公司其他小股東的利益。

去年 6 月下旬，國家電網公司宣布完成與希臘國家電網公司的股權交割，以 3.2 億歐元收購了希臘國家電網公司 24% 的股權。

此前，國家電網已相繼入股葡萄牙國家能源網和義大利能源網存貸款公司。

國家電網和李嘉誠旗下的長江基建還曾在 2016 年 8 月競購澳洲最大電網企業 Ausgrid Power Network 50.4% 的控股權。但澳洲方面擔憂外資控制電力資產可能引發國家安全問題，所以初步拒絕批准此交易。

根據公司規劃，到 2020 年，國家電網公司海外資產規模將達到 300—500 億美元，國際業務利潤貢獻率超過 20%。

數據顯示，截至去年 5 月，國家電網境外投資總額超過 100 億美元，境外資產總額達 400 億美元。

新華社去年 6 月下旬稱，截至當時，國家電網公司投資營運義大利、葡萄牙、澳洲等 7 個國家和地區的骨幹能源網，管理資產超過 568 億美元，境外項目全部盈利。

『新聞來源／華爾街見聞』