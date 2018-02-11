PCB廠競國、健鼎1月營收登頂 汽車板貢獻增加中

PCB 全製程廠公布 1 月營收中，包括健鼎 (3044-TW)、競國 (6108-TW)、博智 (8155-TW) 聯袂創新高，其中並以健鼎 1 月營收達 43.63 億元，月增 6.15%，年增 31.41% 的表現突出，而健鼎與競國在在今年的獲汽車板業績的挹注正增加中。

健鼎科技 1 月營收達 43.63 億元，創歷史新高，優於法人預期，也是連半年站在 40 億元以上大關，主要在於因新產能開出的挹注、加上出貨穩定成長的汽車板挹注，目前汽車板占健鼎科技營收比重已達 2 成，法人預估汽車板占健鼎的營收比重，2018 將再挺升到 22% 以上。

健鼎科技目前是中國大陸第 2 大 PCB 廠，年產值僅次臻鼎 (4958-TW)，健鼎在湖北仙桃廠於今年第 4 季增加每月 60 萬呎新產能，仙桃廠總產能增至每月 180 萬平方呎，整體健鼎產能已達每月 900 萬平方呎，健鼎主管指出，湖北仙桃廠的新增產能已逐步開出，今年還要再投資 40-50 億元擴充湖北仙桃廠的新產能，預計 2018 年再增加每月 60 萬呎的新產能。

健鼎生產 PCB 應用端主要是記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車板等為主，也是小米手機 PCB 板供應商，湖北仙桃廠將在去年第 4 季增加每月 60 萬呎新產能，仙桃廠總產能增至每月 180 萬平方呎，整體健鼎產能已達每月 900 萬平方呎，健鼎主管指出，未來湖北仙桃廠不排除也投入汽車板的生產行列。

競國實業 1 月營收 8.32 億元，創歷史新高，一舉刷新 2014 年 8 月所創 8.18 億元紀錄，月增 18.41％、年增 28.81％。該公司

競國進軍車用 PCB 領域報捷，旗下泰國廠正式通過獲歐系一階 (Tier 1) 汽車零組件廠 Continental 頒發 VDA6.3 認證 (德國汽車供應鏈認證)，競國仍持續送至 Bosch 等一線大廠認證，衝刺業績。競國泰國廠的獲認證，相關高毛利、利潤穩定汽車板產品開始送樣，實際效益將從 2018 年大幅發酵。

競國泰國廠獲歐系汽車零組件廠認證後，將大幅改善該廠區產能利用率，由目前的 65-70% 向上提升，不再拖累競國整體獲利。

競國去年營收 87.36 億元，創近 3 年新高，年增 1.83%，去年前 3 季營收 69.47 億元，毛利率 14.41%，稅後純益 2.4 億元，每股純益 1.5 元。