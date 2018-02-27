健鼎傳獲兩外資調高評等至加碼 目標價最高達115元

PCB 廠健鼎 (3044-TW) 在湖北仙桃廠新產能開出帶動下， 1 月營收達 43.63 億元，創歷史新高，初估 2 月營收將超過 30 億元，累計前 2 月營收至少 73.63 億元，年增逾 10.27%；市場傳外資已調高健鼎評等至「買進」及「加碼」，目標價最高達 115 元，激勵今 (27) 日早盤買單的湧入推升股價。

健鼎 1 月營收 43.63 億元，月增 6.15%，年增 31.41%，優於法人預期，也創下歷史新高，並連續半年站穩 40 億元以上，法人估，健鼎今年首季營收將達 110 億元，可望創下歷年來同期新高。

早盤市場傳出，已有美系外資調高健鼎評等至「加碼」，目標價調高至 114 元，而歐系外資也調高健鼎評等至「買進」，目標價調高至 115 元，這兩個目標價距離昨日健鼎收盤價，分別有 18.8% 及 19.8% 的價差。

健鼎生產 PCB 應用端主要是記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車板等為主，也是小米手機 PCB 板供應商，湖北仙桃廠將在去年第 4 季增加每月 60 萬呎新產能，仙桃廠總產能增至每月 180 萬平方呎，整體健鼎產能已達每月 900 萬平方呎，健鼎主管指出，未來湖北仙桃廠不排除也投入汽車板的生產行列。

健鼎在湖北仙桃廠新產能開出帶動下，去年第 4 季營收改寫歷史新高，單季營收 125.96 億元，健鼎科技 2017 年全年營收也以 458.19 億元創新高，年增 5.3%。

若投資人看好健鼎後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：健鼎元富 77 購 01(071101-TW)、健鼎元大 7A 購 01(071202-TW)。

健鼎相關權證。 (資料來源：鉅亨網整理)