【異動股】環保股繼續走強 科融環境(300152-CN)等3股漲停

午後，環保股繼續走強，截止發稿，科融環境(300152-CN)漲停報4.51元，三維絲(300056-CN)漲停報6.38元，海峽環保(603817-CN)漲停報10.9元，聯泰環保(603797-CN)漲4.74%報18.12元，環能科技(300425-CN)、德創環保(603177-CN)漲超4%，中環環保(300692-CN)、鵬鹞環保(300664-CN)、富春環保(002479-CN)等股紛紛漲超3%。

據中國環境報2月27日報道，在日前結束的2018年全國環境保護工作會議上，環境保護部部長李幹傑指出，2018年要劃定并嚴守生態保護紅線，實現一條紅線管控重要生態空間。生態保護紅線是保障國家生態安全的底線和生命線，也是構建國土空間布局體系的基礎。截至目前，京津冀、長江經濟帶和甯夏等15個省(區、市)劃定方案已獲國務院審批。

根據《關于劃定并嚴守生態保護紅線的若幹意見》确定的時間表，2018年年底前，其他省(自治區、直轄市)劃定生態保護紅線;2020年年底前，全面完成全國生態保護紅線劃定，勘界定标，基本建立生態保護紅線制度。

此外，今日上午(2月27日)，環境保護部召開2018年2月例行新聞發布會。環境保護部宣傳教育司司長、新聞發言人劉友賓通報環境保護部近期重點工作進展情況。劉友賓在通報中稱，近期，環保部采取了一系列舉措，包括印發《“生態保護紅線、環境質量底線、資源利用上線和環境準入負面清單”(簡稱“三線一單”)編制技術指南(試行)》、部署開展全國環評改革專項督導、加強環評機構環評質量監管等工作，持續深化環評制度改革，進一步加強源頭預防，推動高質量發展和綠色發展。

此外，環境保護部大氣環境管理司司長劉炳江對《大氣十條》實施五年來的情況作簡要介紹。劉炳江表示，《大氣十條》實施五年來，全面實現空氣質量改善目标，支持空氣質量改善的重大工程和重大措施超額完成，解決了多項大氣污染防治難題，初步建立了大氣污染防治體制機制。

下一步，環保部將按照黨的十九大部署和中央經濟工作會議要求，深入總結《大氣十條》成功經驗，研究制定打赢藍天保衛戰作戰計劃，明确具體戰役及其時間表和路線圖，持續改善空氣質量。

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