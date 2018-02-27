聰明人破產的理由？巴菲特引用芒格說法：酒、女人及槓桿

有 3 樣東西會使聰明人破產，那就是酒、女人及槓桿 (leverage) －這句話是巴菲特 (Warren Buffett) 戰友芒格 (Charlie Munger) 所說，不過巴菲特同樣深信不疑。

巴菲特周一接受《CNBC》專訪時，重新引用了這句話。不過他表示，實際的情況是，會讓人破產的是槓桿，酒 (liquor) 跟女人 (ladies) 純粹是因為都是「L」開頭，「順便」加在裡面。

巴菲特上周末公布了 2017 年致股東公開信，在信中他再次強調，避免用借來的錢投資。他說：「在我看來，借錢買股真的是瘋了。」

他強調，這麼做就是賭上自己的身家，去追逐自己不一定需要的東西。「這種情況下就算投資凈值翻倍，也不會讓人更快樂。」

更為基本的理由在於，使用債務及槓桿，必須在短時間內戰勝波動。但是由波克夏的股價，就足以說明，短期的價格隨機波動，可能掩蓋長期的投資價值。

巴菲特指出，波克夏過去也經歷過 4 次重挫，下跌達到 37-59%。他在公開信中說，投資人難以預測股價在短期內會跌得多深，即使沒有借很多錢，而且所持部位沒有受到暴跌的威脅，投資心態仍可能受到整個市場氣氛、新聞標題或評論所擾亂，而會在恐慌下做出不明智的決定。