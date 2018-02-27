農曆年前股災影響2月消費者信心指數下滑

中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日發布 2018 年 2 月消費者信心指數 CCI 調查，總數為 87.38 點，與上月相較下降 0.31 點，在五項指標中國內經濟景氣、家庭經濟狀況、耐久性財貨時機、就業機會及國內物價水準都上升，唯一下降指標為投資股票時機，顯見農曆年前股災嚇壞民眾。

台經中心發布 2 月消費者信心指數，相較 1 月下降 0.31 點，其中，上升幅度第一的指標是未來半年國內經濟景氣，調查結果為 82.85 點，第二指標則是未來半年家庭經濟狀況，調查結果為 88.15 點，第三的指標是未來半年國內物價水準，調查結果為 53.35 點，排名第四的是未來半年購買耐久性財貨時機，為 92.40 點，上升幅度最小的指標是未來半年國內就業機會，調查為 106.60 點。

台經中心表示，從絕對水準來看，未來半年國內就業機會及未來半年投資股票時機都是樂觀指標，CCI 子指標分數在 100 至 200 間屬於「偏向樂觀」，CCI 子指標分數在 0 至 100 間屬於「偏向悲觀」。

針對民眾對於經濟與健康的看法，台經中心也調查了「目前健康狀況」為 133.50 點，較上月的調查結果上升 1.30 點，顯示民眾對自己健康呈現樂觀，「預期健康狀況」調查結果為 99.30 點，較上月的調查結果上升 1.85 點。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』