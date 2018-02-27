散戶轉保守 2月消費者信心調查 投資股票指標唯一下降

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 2 月消費者信心指數 (CCI) 調查總數為 87.38 點，較上月下降 0.31 點，但較去年同期上揚 9.75 點；本次調查中，6 項指標有 5 項上升，唯一下降的指標是「投資股票時機」，來到 4 個月低點，不過，仍是連 4 月傾向樂觀。

另外台經中心也指出，「未來半年投資股票時機」本次調查結果為 100.90 點，月減 6.10 點。

上升幅度第一的指標則是「未來半年國內經濟景氣」，調查結果為 82.85 點，較上個月上升 1.10 點，且為連續 7 個月呈現明顯上升趨勢。其次分別為「未來半年家庭經濟狀況」88.15 點，月升 0.95 點，本月為連 8 月處上升趨勢。；「未來半年國內物價水準」53.35 點，月升 0.85 點，為連續 4 個月高於 50 點。

「未來半年購買耐久性財貨時機」本月調查為 92.40 點，月升 0.80 點；而上升幅度最小的指標是「未來半年國內就業機會」106.60 點，較上月調查上升 0.50 點。

從絕對水準來看，「未來半年國內就業機會」和「未來半年投資股票時機」皆為樂觀指標，其中，就業指標、投資股票指標分別連 7 月、連 4 月傾向樂觀。

另外，台經中心指出，自今 (2018) 年元月開始調查「健康狀況指標」增加民眾自評健康現狀與預估，主要是希望掌握民眾對經濟與健康的看法。

「目前健康狀況」本月調查結果為 133.50 點，較上月上升 1.30 點，顯示民眾對自己健康呈現樂觀；而「預期健康狀況為 99.30 點，月升 1.85 點。