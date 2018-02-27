普丁表態：俄羅斯在區塊鏈發展不能落後

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 周日與俄羅斯最大銀行 Sberbank 總裁 Herman Gref 會談，表達了俄羅斯對區塊鏈的高度興趣，並表示在這個領域的研發和採用，絕不會落於人後。

據《bitcoinist.com》報導，普丁在會談中，認同俄羅斯需要在這方面更加發展。儘管俄羅斯有石油、天然氣、煤及各種金屬，但是還是需要再更進一步發展。

普丁引用一位阿伯拉國家部長的名言，表示石器時代的結束，並非石頭缺乏，而是出現的新技術。他說，「遲到」的人會需要依賴早期區塊鏈的領導者，俄羅斯在這裡的發展絕不能遲。

Gref 也是區塊鏈長期以來的支持者，他表達了銀行界對區塊鏈人才的極大需求，強調國家需要這方面的專業人才，而且要審慎的監管，不宜禁止虛擬貨幣。

他說，虛擬貨幣是區塊鏈技術的自然結果，人們可以禁止它，也能歡迎它。目前它已經生活裡的事實，會成為全球金融體系不可或缺的一部分。

Gref 指出，虛擬貨幣需要立法，區塊鏈具有大的影響力，不宜禁止。

不過，比特幣及其他加密貨幣支付方式，目前在俄羅斯仍不合法。立法草案雖已制定，但俄羅斯央行認為法律不夠強硬，需要改進。

普丁先前指出，加密貨幣可以作為交換媒介和結算，但存儲價值令人憂慮，由於加密貨幣缺乏任何支撐，它們的價值無法保證。