中國頻頻打壓 第一家比特幣交易所已被香港區塊鏈投資基金收購

據彭博社報導，在中國頻頻採取打壓措施的背景下，中國第一家比特幣交易所 BTCC 表示，它已經被一家未公開名稱的香港區塊鏈投資基金所收購。

BTCC 原名為 BTC China，於 2011 年由美國人李啟元創立，該公司出售條款尚未公開。BTCC 宣佈今後將把業務重心完全轉移到國際市場及旗下的 3 個主要產品 --BTCC 礦池「國池」、Mobi 數位資產錢包和美元現貨交易平台，分別由趙千捷、馬士元及蔡敏傑負責。

趙千捷在聲明中說：「我們現在有更好的資源來實現我們維護和穩定數字資產及區塊鏈網路的願景，未來 BTCC 國池將致力於為全球用戶提供更加公平的、透明的、一站式挖礦服務。」

本月稍早，中國加大了對加密貨幣交易的打擊力度。知情人士對彭博透露，中國計畫對包括比特幣 (Bitcoin) 在內的虛擬貨幣場外集中交易進行打擊，打擊物件包括提供類似交易所服務的網站平台和移動 APP。去年中國開始對該市場採取措施，先是禁止了首次代幣發行 (ICO)，接著又下令國內的交易所停止加密貨幣交易。

BTCC 聯合創始人李啟元表示，被收購是對 BTCC 近年來工作成績的肯定與回報。本次資源的引入將有助 BTCC 從 2018 年起更加強勢積極地發展業務，對此感到激動萬分。