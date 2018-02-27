中鋁重組復牌連2日跌停 市場為何不買帳？

歷經 5 個月停牌重組，大陸鋁業龍頭中國鋁業日前宣布人民幣 126 億元「債轉股」方案，昨（26）日重登 A 股，顯然投資人不太賞臉，復牌後跌停鎖死，跌幅 10%，收盤人民幣 7.28 元，市值蒸發人民幣 120 億元（約新台幣 563.9 億元），今日（27）早盤再度跌停，報人民幣 6.55 元。

此外，美國打算對中國進口的鋁材課徵關稅，也讓中鋁營運前景面臨壓力。

根據重組預案，中國鋁業計畫以每股人民幣 6 元的價格發行 A 股股票，向華融瑞通、中國人壽等八名交易方，購買合計持有的包頭鋁業 25.67% 股權、中鋁山東 30.80% 股權、中州鋁業 36.90% 股權，和中鋁礦業 81.14% 股權，交易完成後，這些標的公司將成為中國鋁業全資子公司。

值得注意的是，這次重組的目的是透過「債轉股」方式，以降低上市公司資產負債率，中鋁可獲得人民幣 126 億元投資。

證券時報報導，中金公司認為，中國鋁業股價短期面臨調整壓力。

中國鋁業表示，假設華融瑞通等八名交易對方自去年 1 月 1 日起以貨幣資金及貸款債權人民幣 126 億元，向包頭鋁業、中鋁山東、中州鋁業、中鋁礦業增資，對應負債自期初或存續之日即已償還，則截至去年第 3 季末，中國鋁業資產負債率可從交易前的 72.22% 下降至 65.59%，以改善財務狀況。

本次重組實施後，中鋁股本規模將擴大，並且有利降低槓桿、增強後續發展實力，提高獲利能力，為何市場不買單？

分析師指出，很大一部分因素在於公司停牌期間，鋁業已經發生重要變化。

自 2017 年 9 月 12 日中國鋁業 A 股停牌以來，冬季限產關停產量實際上低於市場預期，且鋁錠庫存出現了持續上升的新趨勢，電解鋁價格也由高點回落 17%。這導致了 A 股電解鋁板塊的股價在這段時間都出現了明顯回落。

根據中金公司統計，在這段周期內，A 股電解鋁板塊平均回調 34%，中國鋁業 H 股下跌 19%。因此，中國鋁業 A 股股價出現補跌，便也在情理之中了。因此，從某種意義上說，中國鋁業的跌停，並非資金對創新運作的不買帳，而是對相關預期的折射。