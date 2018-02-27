【異動股】傳媒板塊集體拉升 華策影視(300133-CN)等4股漲停

午後，傳媒板塊集體拉升，截至發稿，中文在線(300364-CN)漲停報11.39元，唐德影視(300426-CN)漲停報19.46元，元隆雅圖(002878-CN)漲停報44.36元，華策影視(300133-CN)漲停報12.88元，慈文傳媒(002343-CN)大漲8.06%報34.86元，風語築(603466-CN)漲7.51%報58.72元，橫店影視(603103-CN)漲6.65%報35.11元，藍色光标(300058-CN)漲超5%，光線傳媒(300251-CN)、華誼兄弟(300027-CN)、新文化(300336-CN)等紛紛大漲超4%。

消息上，2018開年之際，衆多機構便已密集調研文化娛樂産業，加之今年春節期間國内電影票房呈現爆發性增長，2018春節檔票房超預期，優質内容促觀影人次提升是原因之一，2018年春節檔實現不含服務費票房54.3億元，同比提升68%。據淘票票專業版數據統計，2018年春節檔(2018年2月15日至21日17時)7天票房合計超過55億元，大幅刷新曆史紀錄。大年初一至初三的3天票房就突破32億元，截至初四(41.07億元)已大幅超過去年春節檔7天的水平。數據顯示，2017年、2016年、2015年的春節檔票房分别為34.28億、30.9億、18.18億元。對比看，去年、前年春節檔票房同比增幅約11%、70%，今年增幅約六成，重迎高增長。

春節檔票房的高增長逆轉了部分機構投資者的悲觀預期，大大降低了市場對影視傳媒業績增長空間的懷疑。同時，文化傳媒板塊在過去兩年出現較大幅度的股價調整，也逐步促使機構加快布局腳步。

華泰證券分析認為，受春節檔票房強勢影響，節後傳媒板塊投資情緒有所提升。2018年春節檔票房表現顯示中國影市仍有較大潛力，影市回暖延續，有望在全年持續，建議繼續關注細分領域投資機會。

此外，銀河基金在2月2日發行了以文化傳媒為主題的新基金銀河文體娛樂主題靈活配置混合型基金。

公開資料顯示，銀河文體娛樂基金的比例為基金資産的0-95%，以中證文體休閑指數收益率×70%+上證國債指數收益率×30%為基金的業績比較基準，其中，投資于文體娛樂主題相關股票的比例不低于非現金基金資産的80%。同時，該基金對文體娛樂主題相關行業及其子行業的上市公司的投資價值進行綜合評估，精選具有較高成長性、較高盈利質量、合理估值水平、具有較強競争優勢的上市公司作為投資标的。

銀河文體娛樂基金的擬任基金經理為明星基金經理盧轶喬。值得一提的是，盧轶喬長期深耕消費升級，根據wind數據截至2017年末的統計，其管理的銀河消費混合，在2017年去取得了21.72%的收益率，居于同類基金的前13%。

市場人士表示，今年春節檔電影票房大爆發确實引爆了市場對文化傳媒板塊的關注度，一些爆款電影已成為相關公司股價爆發的觸發因素。文化傳媒板塊經過這兩年的洗禮，板塊估值消化已接近尾聲，文化傳媒熱度的恢複一定程度上顯現出市場對板塊内低估值的優質标的關注提升。在市場行情逐步回暖的背景下，此前長期受到市場“冷落”、持續陰跌的文化傳媒行業個股，如果能有較為确定的業績支撐，將是市場上難得的結構性機會。

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