【異動股】FIT HON(06088-HK)股價創10日新高

FIT HON(06088-HK)現報4.47元，升0.25元，升幅為5.924%，股價創10日新高。成交量851萬股，成交額為3720萬元。

消息來源上，2018年2月7日，公司直接全資附屬FIT Singapore及FOIT Singapore，與夏普訂立合營協議，以規管彼等各自有關合營公司所有權及管理的權利及義務。

根據合營協議項下擬進行的投資，FIT Singapore及FOIT Singapore應向合營公司FIT Electronics Device Pte. Ltd.合共注資15.41億日圓(約1.08億港元)，而夏普則應向合營公司合共注資14.81億日圓( 約1.04億港元)。投資完成後，公司所持合營公司的股權由100%攤薄至51%，餘下49%由夏普擁有。

據公告，合營公司，2017年12月6日在新加坡成立，在投資完成前由FOIT Singapore全資擁有，繳足資本1美元，拆分為1股合營公司股份。該公司目前為一間投資控股公司，其業務範圍將為(其中包括)車載攝像頭及電子鏡開發、設計、制造、分銷及營銷。

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