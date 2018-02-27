分析員﹕港股將高開 三萬一點成支持位

美國債息回落，帶動美國股市曾大升逾500點，市場人士認為今日將高開，後市支持位為31000點。

道瓊斯指數收市報25709點，升399點或1.6%，標準普爾指數收市報2779點，升32點或1.2%，納斯達克指數收市報7421點，升84點或1.2%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7289點，升45點或0.6%，德國DAX指數收市報12527點，升43點或0.4%，法國CAC指數收市報5344點，升26點或0.5%。

港股在美預託證券(ADR)紛紛高收，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報80.05元，較本港收市價高0.6%，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報11.74元，較本港收市價高0.5%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報6.61元，較本港收市價高0.7%，中國石油(601857-CN)(00857-HK)ADR折合收市報5.67元，較本港收市價高0.9%。

時富證券聯席董事鄧建初預期，今日大市將會高開，支持位為31000點，後市仍有機會向上。

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