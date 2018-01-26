傳騰訊入股好萊塢電影製片公司Skydance Media

綜合信報財經新聞、 香港 01 經濟 今 (26) 日報導，騰訊控股 (0700-HK) 入股美國好萊塢電影公司《魔鬼終結者》(Terminator) 製作商 Skydance Media。《華爾街日報》引述知情人士報導，騰訊已簽署協議，獲得 Skydance 略低於 10% 股份，但沒有透露作價金額。協議條款對 Skydance Media 的估值約 15 億美元 (約 117 億港元)。

騰訊股價

據報導，騰訊和 Skydance Media 均發布聲明稱，根據雙方達成的協議，將聯手投資電影、電視劇和視頻遊戲項目，並向對方提供專業幫助，除了電視劇和交互式項目合作外，騰訊或會協助 Skydance 在中國市場進行電影分銷和市場宣傳，同時 Skydance 將為騰訊在西方市場上擴張娛樂業務提供支持。

網易科技報導，成立 8 年的 Skydance Media 最初與威亞康姆的派拉蒙公司合作投資電影，但最近開始發展自己的電影製作和生產能力，同時向電視和虛擬現實領域擴展。

騰訊已經有自己的電影 製作 部門， 製作 了自己的電影並投資了一些好萊塢影片如《神奇女俠》和《金剛：骷髏島》，並幫助好萊塢在中國銷售和推廣這些影片。