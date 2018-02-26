小米高管：正籌備「資源」 進軍美國市場

小米與微軟簽署合作協議後，其想要進軍美國市場的決心再也掩飾不住了。

據 CNBC 報導，小米國際業務主管王翔日前在接受採訪時表示，該公司正在籌備進入美國市場的「資源」。王翔稱：

「我們一直很重視美國市場，因為美國市場對我們非常重要，所以我們為美國消費者服務時非常謹慎。」

此外，王翔還表示，由於美國消費者主要購買的是合約機，所以將會為該市場提供定製機。

小米在美國艱難前行

多年前，小米就宣稱要進入美國市場，但從目前看來，進展並不順利。

據美國科技新聞網站 TheVerge 報導，去年 11 月，小米在美國市場推出了包括全景攝影機、行動電源等在內的多款電子產品。此前，小米已經在美國市場銷售網路機頂盒、電視機，銷售渠道包括遍布美國各地的沃爾瑪超市，另外在美國官方商城，小米也在銷售運動手環、行動電源、耳機等產品。

由於性價比比較高，小米的電子類雜貨在美國市場頗受歡迎，往往會在很短時間內銷售一空。

但小米手機一直都沒能在美國打開市場。Counterpoint 的報告中顯示，2017 年第二季，美國智慧型手機市場的將近六成，被排名第一的三星電子和排名第二的蘋果所霸占。排名第三的則是韓國老牌手機廠商 LG，獲得了 15% 的市佔率。

雖然小米的目標是兩年內在美國開售手機產品，但王翔也表示，與各家營運商就規格問題進行合作非常消耗時間。為此，小米採取了「曲線救國」戰略，考慮在美國開設零售店，打造自己的品牌，並在銷售手機之前，先經營健身追蹤器、恆溫器以及真空吸塵器。

中國企業在美國市場屢「碰壁」

不僅僅是小米，中國另一大手機製造商——華為，在美國市場也屢屢遭遇難題。

2012 年美國政府的一份報告給華為貼上安全威脅的標籤，阻止華為進入美國市場。

2016 年，華為向美國第四大行動營運商 T-Mobile 發起專利訴訟。

2017 年 8 月，The Information 報導稱，美國最大行動營運商 AT&T 已經對華為手機和其搭載的麒麟晶片進行了數月的兼容性測試，雙方已經達成初步協議，AT&T 同意 2018 年上半年在美開售華為即將發布的旗艦手機。原以為華為能就此打開美國市場，但在今年 1 月，AT&T 與華為在美銷售旗艦 Mate 10 Pro 智慧型手機的交易告吹。

本月早些時候，美國六大情報機構首腦向參議院情報委員會表示，他們不建議美國人使用華為的產品和服務。

對此，華為消費者業務 CEO 余承東近日在 MWC 上表示，競爭對手擔心華為實力強大，利用政治手段將其趕出美國市場，而營運商們則希望與華為合作。

隨著市場紅利逐漸消失，智慧型手機銷量開始下滑。研究公司 Gartner 的數據顯示，全球智慧型手機銷量在 2017 年第第四季年增率下降了 5.6%，這是自 2004 年以來首次下滑。手機市場逐漸飽和，且競爭越來越激烈，有分析認為，2018 年國內智慧型手機市場依然有可能出現下跌的情況。對於中國智慧型手機製造商來說，美國是不可忽視的一個市場，如何順利出海成為了必須思考的難題。

『新聞來源／華爾街見聞』