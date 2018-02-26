◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧02月26日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23920 5027 475.83 0059 富邦金融 15062 4973 302.88 0058 富邦發達 7400 4196 176.36 0051 元大中型100 11081 9500 116.64 0055 元大MSCI金融 33945 36654 92.61 00704L 台新MSCI台灣正2 4255 4878 87.23 00657 國泰日經225 4930 5964 82.66 00707R 元大S&P日圓反1 4138 5355 77.27 0054 元大台商50 9313 12124 76.81 00714 群益道瓊美國地產 3611 5567 64.86 0052 富邦科技 3744 6000 62.40 00702 國泰標普低波高息 8485 13688 61.99 0053 元大電子 3881 6988 55.54 00635U 元大S&P黃金 24827 45514 54.55 00705R 台新MSCI台灣反1 3677 7315 50.27 00698L 元大美債7-10正2 2772 5649 49.07 0061 元大寶滬深 194310 401616 48.38 00699R 元大美債7-10反1 2397 5714 41.95 00691R 兆豐藍籌30反1 2901 7106 40.82 00692 富邦公司治理 47598 119280 39.90 00663L 國泰臺灣加權正2 1314 3809 34.50 006206 元大上證50 65020 188778 34.44 008201 BP上證50 920 2749 33.47 00688L 國泰20年美債正2 1353 4115 32.88 00667 元大韓國 1556 4929 31.57 006207 FH滬深 47911 152892 31.34 00633L 富邦上証正2 167234 540958 30.91 00652 富邦印度 3226 10535 30.62 00642U 元大S&P石油 31242 104821 29.81 00689R 國泰20年美債反1 1564 5389 29.02