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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧02月26日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23920      5027   475.83  
0059   富邦金融             15062      4973   302.88  
0058   富邦發達              7400      4196   176.36  
0051   元大中型100          11081      9500   116.64  
0055   元大MSCI金融         33945     36654    92.61  
00704L 台新MSCI台灣正2       4255      4878    87.23  
00657  國泰日經225           4930      5964    82.66  
00707R 元大S&P日圓反1        4138      5355    77.27  
0054   元大台商50            9313     12124    76.81  
00714  群益道瓊美國地產      3611      5567    64.86  
0052   富邦科技              3744      6000    62.40  
00702  國泰標普低波高息      8485     13688    61.99  
0053   元大電子              3881      6988    55.54  
00635U 元大S&P黃金          24827     45514    54.55  
00705R 台新MSCI台灣反1       3677      7315    50.27  
00698L 元大美債7-10正2       2772      5649    49.07  
0061   元大寶滬深          194310    401616    48.38  
00699R 元大美債7-10反1       2397      5714    41.95  
00691R 兆豐藍籌30反1         2901      7106    40.82  
00692  富邦公司治理         47598    119280    39.90  
00663L 國泰臺灣加權正2       1314      3809    34.50  
006206 元大上證50           65020    188778    34.44  
008201 BP上證50               920      2749    33.47  
00688L 國泰20年美債正2       1353      4115    32.88  
00667  元大韓國              1556      4929    31.57  
006207 FH滬深               47911    152892    31.34  
00633L 富邦上証正2         167234    540958    30.91  
00652  富邦印度              3226     10535    30.62  
00642U 元大S&P石油          31242    104821    29.81  
00689R 國泰20年美債反1       1564      5389    29.02
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