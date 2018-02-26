外匯局：1月銀行代客涉外收付款順差1585億元

國家外匯管理局公布2018年1月銀行結售匯和銀行代客涉外收付款數據。

國家外匯管理局統計數據顯示，2018年1月，銀行結匯10011億元人民币(等值1555億美元)，售匯10067億元人民币(等值1564億美元)，結售匯逆差56億元人民币(等值9億美元)。其中，銀行代客結匯9443億元人民币，售匯9295億元人民币，結售匯順差149億元人民币;銀行自身結匯568億元人民币，售匯773億元人民币，結售匯逆差205億元人民币。同期，銀行代客遠期結匯簽約1108億元人民币，遠期售匯簽約1838億元人民币，遠期淨售匯730億元人民币。截至本月末，遠期累計未到期結匯1864億元人民币，未到期售匯8696億元人民币，未到期淨售匯6833億元人民币;未到期期權Delta淨敞口-2511億元人民币。

2018年1月，銀行代客涉外收入20173億元人民币(等值3134億美元)，對外付款18588億元人民币(等值2888億美元)，涉外收付款順差1585億元人民币(等值246億美元)。

為便于公衆更全面地了解遠期結售匯整體情況，自2018年1月起，新增發布“遠期結售匯平倉額”和“遠期結售匯展期額”細項數據。

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