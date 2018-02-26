挑戰iPhoneX 三星即將發售旗艦機型S9

摘要：Galaxy S9 將成為三星首款使用雙光圈鏡頭的產品，但在外觀上幾乎完全沿襲了上一代機型 S8 的設計，未向自 iPhoneX 開始的「劉海」異形全面屏靠攏。S9 裸機定價 720 美元，大屏 S9 + 定價 930 美元，3 月 16 日將率先在部分國家與地區上市。

今天（2 月 26 日）在巴塞羅那舉行的 MWC 世界行動通訊大會上，三星發表了其新一代旗艦機型 Galaxy S9、S9＋，作勢向 iPhoneX 為代表的「劉海」全面屏機型發起挑戰，3 月 16 日將率先在部分國家與地區上市。

左為 5.8 寸的 S9，右為 6.2 寸的 S9+

繼 S8 之後，三星去年並未發表旗艦機型。今年 2 月三星「太子」、集團副會長兼實際控制人李在鎔一案二審「翻案」之後，回歸公司管理職位的李在鎔急需「穩定軍心」，向公司內部和投資股東證明自己仍有能力把持三星的未來，而 S9 恰在這個敏感的時間點正式面世。

新旗艦機型將成為三星首款使用雙光圈鏡頭的產品，支持 960fps 超慢動作攝影。採用新鏡頭的同時，S9 還將引入與 iPhoneX 類似的 AR「虛擬人偶功能」，讓用戶定製屬於自己的 3D 動畫表情。

來源：三星

與 Siri 分庭抗禮的三星自家 Bixby 智能語音助手也將擁有新功能，在拍下需要翻譯的文字後，譯文即可直接顯示覆蓋原文字，並可通過用戶定位搜尋附近的餐廳資訊。

不過除上述特點外，S9 在外觀上幾乎完全沿襲了上一代機型 S8 的設計——雙曲面無邊際 18.5：9 屏幕，而未向自 iPhoneX 開始的「劉海」異形全面屏靠攏。2 月 23 日有多家科技媒體傳聞稱，國產主線品牌 OPPO 將推出的下一代機型 R13 就會是「劉海」全面屏設計；去年 1 月 OPPO 就已經申請了相關設計專利。

S9 將使用高通生產的手機晶片 Snapdragon 845，該晶片在硬體規格和軟體跑分上都遙遙領先於業界水平，也就意味著 S9 在運行速度上將代表安卓品類中的「頂尖」水平。

美國行動營運商 T-Mobile 和 Verizon 方面的消息顯示，S9 裸機定價 720 美元，大屏 S9 + 定價 930 美元，而 iPhoneX 目前仍為 999 美元，在價格上三星仍有優勢。

三星 2017 年全球手機市場銷售額較上一年增長 6%，上一款旗艦機型 Galaxy S8 系列與 Galaxy Note 8 拉動市場需求，銷售量實現 19.3% 的年增率增長。

叫板 iPhoneX 的主打特點——新鏡頭

三星首席市場官 David Lowes 在 MWC 展會上稱，新鏡頭將是幫助 S9 挑戰蘋果 iPhoneX 的重要部件。

[鏡頭] 現在是消費者挑選手機的首要條件。而真正做到差異化的，是鏡頭背後的智能。

相機功能在千禧一代與女性消費者當中倍受關注，此次 S9 配備 1200 萬畫素相機、F1.5 和 F2.4 雙光圈、OIS 光學防手震與 Dual Pixel 快速自動對焦技術的廣角鏡頭，可自動辨識環境光源、切換適合光圈，而 S9 + 則有 2 倍光學變焦的遠距鏡頭，加強景深效果，並可即時預覽景深或拍攝後再調整。兩台機型的前置鏡頭均為 800 萬畫素、F1.7 光圈、支援 DIS 數位防手震。

此外，960fps 超慢動作攝影的新功能，可將 0.2 秒內的動作畫面延長至 6.3 秒，在自動模式下可先預設「陷阱快門」，當對焦方框中偵測到行動的物體或動作時，就會自動錄製超慢動作影音，方框位置也可通過拖動調整位置。手動模式下同樣設有超慢動作錄製鍵，一段影音中最多可錄製 20 次超慢動作。新機型同時還內設 35 種背景音樂，以搭配慢速攝影，還能將影音轉換為重複播放、倒轉、旋轉等 3 種不同效果的 GIF 動圖方便分享，並可將超慢動作影音設置成手機桌面背景。

S9 和 S9 + 均內建上下雙喇叭，支持杜比立體聲環繞音效（DOLBY ATMOS），內建無線閃充與閃電快充功能，閃存卡最高可將容量擴充至 400GB，並支持虹膜、臉部雙​​辨識解鎖。

目前兩款機型均披露丁香紫、午夜黑、珊瑚藍、鈦灰銀四種顏色，各國家與地區上市顏色未定。

來源：三星

『新聞來源／華爾街見聞』