南非幣高利率高波動 居新興市場貨幣升值王 小心政治利多出盡

高利率、高波動的南非幣，近年深受國內投資人喜愛，更成了境外基金投資中，規模成長幅度最大的幣別。日前在受市場青睞拉馬福薩出任新總統後，政治利多推升南非幣強漲，今年來位居新興市場貨幣漲勢第一強，但隨著政局走穩，南非幣近期回吐部分漲幅，後續走勢將與基本面連動，在波動可能加大下，投資人也可適度調整投資比重。

鉅亨基金交易平台指出，南非市場長期受到政治問題所影響，也讓匯率波動劇烈，此次新總統上任，成為推升股匯雙漲的動能。回顧當年巴西前任總統下台時，從下台前 14 週到下台當週，巴西里爾兌美元升值近 1 成，而這次祖馬下台前 14 週到下台當週南非幣兌美元大幅升值將近 2 成。不過當年巴西里爾在總統下台後半年迎來一波貶值，之後隨著經濟數據轉佳，巴西里爾才又回到升值趨勢，預期南非幣未來走勢，也將與其經濟基本面亦步亦趨。

鉅亨基金交易平台進一步指出，巴西與南非同屬新興市場及原物料出口國，因此目前南非幣走勢將與巴西當時的走勢相似，獲利了結的賣壓將減緩南非幣升值速度。若改革政策的推出時間或幅度不如預期，南非幣的賣壓將更為沉重，南非幣可能由緩升轉成緩貶，待經濟數據確認景氣基本面無虞後，才再回到升值趨勢中，未來南非經濟數據能否改善、財政赤字有無控制，將是投資人必需密切注意的關鍵。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪針表示，2017 年南非出口金額近 1.2 兆南非幣，其中逾 5 成為為礦產、金屬及寶石等出口，全球對原物料需求將透過原物料價格影響南非出口及經濟，而南非景氣領先指標與原物料價格走勢相仿，全球原物料價格的高低將左右南非景氣狀況的好壞。根據 IMF 的預估，今年全球經濟成長率為 3.9%，為 2011 年以來最好的表現，更強勁的全球經濟有利於南非景氣的持續擴張，並支撐貨幣長線走勢。

朱挺豪建議，2017 年南非財政赤字佔 GDP 比重恐高達 4.8%，南非新財政部長將面臨，如何於財政赤字與經濟成長間取得平衡的艱困任務，任何財政赤字失控的消息都會壓抑南非幣走勢。南非幣短期波動度加劇機率較高，建議投資人視自身風險承受度，調整南非幣佔資產配置比重。