8年前他用1萬比特幣買2個披薩 現在他又出手了...

8 年前，史上第一筆比特幣購買實物的交易成立，程式設計師 Laszlo Hanyecz 用 1 萬個比特幣買下 2 個披薩。25 日這天，Hanyecz 又用比特幣買了 2 個披薩，這次他不需要用到那麼多比特幣了。

據《Cointelegraph》報導，Hanyecz 這次是透過「Lightning Network」，用比特幣購買披薩，他共花費 0.00649 個比特幣，相當於約 62 美元。

據 Hanyecz 的說法，這次買披薩依然是想做一次示範，來說明比特幣交易會如何運作。如果披薩店本身就有自己的 Lightning 節點，這樣的交易就會更直接方便。

最初的 BTC-pizza 交易在 2010 年 5 月 22 日進行，自此之後，這天被就一些人稱做「比特幣披薩​​日」。 比特幣價格在這 8 年來，出現至少 20 次的大幅起落，不過市場價格仍出現近乎天文數字的突破，當時僅值約 40 美元的 1 萬個比特幣，如今市價相當於 9500 萬美元以上。

不過在比特幣大幅增值之後，反而減低了交易價值，同時交易激增後速度變得太慢、交易成本太貴，都破壞了比特幣的使用價值。Lightning Network 正是希望能夠大幅加快處理速度、降低交易傳輸成本的設計。

(圖取自 cointelegraph)

Hanyecz 稍後也分享了他跟家人共享披薩的照片，其中一個孩子穿著「我愛披薩」的衣服，另一個小孩則穿著「我愛比特幣」的衣服。