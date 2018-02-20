英國央行行長：比特幣成為貨幣的願景已「基本宣告失敗」

摘要：卡尼稱，比特幣已被「充分證明」，不能被作為一種傳統標準下的貨幣，它既不能保值，也不是以物易物的媒介。不過卡尼也承認了區塊鏈技術的合理性，認為其支撐了去中心化的金融交易。

數位貨幣的平靜似乎總是不會持久，又一名官員出來對比特幣公開表態。

英國央行行長卡尼周一稱，比特幣已被「充分證明」，不能被作為一種傳統標準下的貨幣，它既非可保值之物，也不被用作以物易物的可靠媒介。

卡尼在倫敦攝政學院提到，「迄今為止，在金錢的傳統意義方面，它（比特幣）幾近失敗。它不是價值的載體，因為它遍布全球。沒有人將其用作交換媒介。」

不過，卡尼也提到，這一數位貨幣背後的區塊鏈技術，是去中心化金融交易的有力驗證。

今年 1 月，在各國監管風暴的一系列利空壓制下，比特幣一度跌至 6000 美元附近，相比 12 月下旬的高點跌約七成。

加密貨幣在經歷了前期的大幅下跌後，目前似乎正在重回漸升。CoinMarketCap 的數據顯示，比特幣目前的報價已經升至 11490 美元附近。其他數位貨幣也均有回升。

卡尼在同一場活動中還提到了英國脫歐。卡尼稱，英國和歐盟都在努力爭取 3 月底前達成過渡協議。

「每個人都非常關注它（過渡協議）。這顯然不會是一個有法律約束力的硬性協議。但我可以說，如果 28 位領導人有一些法律層面的協調，也將其納入脫歐協議的一部分，這會很好。」

在講話中，卡尼還強調不被金錢驅動的重要性。他認為金融界人士應該把重點放在投資，創新和更廣泛的社會繁榮上。

『新聞來源／華爾街見聞』