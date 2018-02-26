台灣首發！北富銀攜手momo率先推電商供應鏈線上融資

富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行與 momo 購物網跨界攜手合作，結合最新的金融科技和電商大數據，歷時一年的系統整合及開發，在台灣電商供應鏈投下震撼彈，率先推出台灣第一個電商供應鏈線上融資商品「富邦 momo 貸」，即日起 momo 購物網供應商只要完成「富邦 momo 貸」申辦程序，之後即可於「富邦新興商務網」上隨借隨還，快速周轉不求人。

相對於個人貸款的程序，企業貸款的程序不僅時間較長，需要提出的驗證資料也更多，北富銀指出，一般商品供應商向銀行申請訂單或應收帳款融資業務時，皆需先提供銀行訂單或發票等實體單據，並經過繁瑣的交易真實性驗證後始可取得融資，手續繁雜且耗時，對於分秒必爭需要快速週轉的電商平台供應商簡直苦不堪言。

有鑑於此，北富銀特別攜手 momo 購物網，以電商大數據技術，從 momo 購物網大量的交易資料中發掘逾 5000 家以上有融資潛在需求的供應商，結合北富銀最新金融科技，推出「富邦 momo 貸」，協助供應商迅速推展業務。

北富銀表示，「富邦 momo 貸」為台灣第一個供應商銷貨後不用提供銀行任何實體訂單、發票、及書面動撥申請文件，即可透過網路銀行線上即時動用額度的電子平台供應商融資產品。

即日起，momo 購物網供應商只要透過 momo 供應商系統完成「富邦 momo 貸」申辦程序，北富銀將取得 momo 供應商銷貨訊息，依該供應商累計銷貨金額線上提供融資額度，供應商免提出任何書面申請，即可於台北富邦銀行新開發的「富邦新興商務網」上自行依需求隨時動用額度或進行還款。