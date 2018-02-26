隆中取得手遊《電擊文庫》台港澳獨家代理權 營運添動能

隆中網絡 (6542-TW) 今 (26) 日宣布，取得 ACG 動作手遊新作《電擊文庫：零境交錯》台港澳地區獨家代理權，可望為後市增添營運動能，是繼先前拿下日本動畫正版授權強檔手遊大作《進擊的巨人 - 為人類獻出你的心臟》台港澳與東南亞部分地區獨家代理權後，再次取得手遊代理權。

隆中表示，該款手遊為電擊文庫正版授權，由世嘉與 91Act 聯合開發，遊戲集結《魔法禁書目錄》、《刀劍神域》、《灼眼的夏娜》、《魔法科高校的劣等生》、《我的妹妹哪有這麼可愛！》和《無頭騎士異聞錄》在內等 25 部超人氣輕小說 IP 內容。

隆中指出，電擊文庫為日本輕小說文庫中，市占率最高的系列之一，旗下《魔法禁書目錄》、《刀劍神域》、《灼眼的夏娜》等作品，在台港澳地區累積大量忠實粉絲。

據悉，在上述輕小說成功動畫化後，這些作品便受到眾多二次元粉絲追捧，各作品中的角色人氣均居高不下，也是亞洲近幾年同人創作與 cosplay 圈裡最熱門的人物。

隆中去年第 3 季稅後虧損 2719.6 萬元，較第 2 季與 2016 年同期轉虧，每股虧損 0.86 元；前 3 季稅後純益 4867.3 萬元，年減 46.34%，每股純益 1.55 元。