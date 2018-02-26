台股盤中－漲價股狂飆 回補缺口、觸及月線後 漲勢從近百點收斂

美股收紅帶動，加上日、韓股開高，台股今 (26) 日早盤也強勢，在蘋果 3 劍客穩步向上攻堅，加上金融股、傳產股助攻下，尤其漲價題材的造紙類股狂飆，推升指數一度大漲近百點，順利收復 10800 點大關，並回補 2 月 6 日空方缺口，但是月線反壓沉重，加上今日摩台指結算，股王大立光率先翻黑，指數漲幅收斂到約 50-60 點震盪。

電子股當中，鴻海今日小漲，最高來到 89.8 元，收復 10 日線，蓄勢挑戰 90 元大關；台積電緩步攻堅，早盤漲幅超過 1%，來到 247.5 元；股王大立光早盤大漲約 2%，來到 4045 元，不過盤中獲利了結賣壓湧出，大立光翻黑，跌破 4000 元關卡。其餘包括聯發科、友達等電子權值股也都走若，壓抑大盤漲勢。

盤面上以漲價題材族群表現最帶勁，國際紙漿價格從 2016 年 10 月底開始漲至現在，漲幅逾 5 成，使得衛生紙業者同步喊漲，造紙類股股價應聲大漲，其中永豐餘、正隆最高雙雙狂飆約 9%，類股全面勁揚，指數一度爆量飆升超過 8.5%，最高來到 268.97 點，一舉回衝到近 3 月新高。

除造紙類股坐擁漲價題材，矽晶圓首季報價漲 10-15%，半導體矽晶圓族群股價表現也不俗，合晶、台勝科都上漲超過 3%，嘉晶漲逾 2%，環球晶也超過 1% 表現。

此外，挖礦概念股也持續狂飆，撼訊、映泰、青雲、麗臺、承啓全數亮燈漲停，儘管比特幣又跌到一萬元美元以下，但是概念股仍獲多頭追捧，分析師指出，撼訊券資比居高不下，大演軋空行情。

整體來說，台股今日跳空開高觸及月線後，短線賣壓湧現，盤中多空交戰，預估量能超過 1300 億元左右，較前交易日微幅增加；從技術面觀察，台股近期連日反彈，今天雖然回補年前 2 月 6 日空方缺口，惟目前上方仍有月線及 2 月 5 日缺口壓力，要一口氣突破勢必得放大量能，若能繼續守穩季線之上，未來指數仍有表現的空間，有望繼續挑戰 11000 點關卡。