【永豐期貨】台指選擇權盤後－美股大漲激勵 台股挑戰月線反壓

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 38 點至 10820 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 16.7 點，電子期逆價差擴至 - 1.17 點，金融期逆價差擴至 - 1.68 點。現貨部分，三大法人買超 9.4 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2404 口至 8516 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 3936 口至 44048 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 4446 口至 8217 口。

上週五美國股市再現反彈行情，道瓊上漲 1.39%，CBOE 的 VIX 恐慌指數也連三日降低，加上週一日韓股市紅盤開出，激勵台股跳空開高走強，加權指數一度衝高至 10890.69 並回補 2 月 6 日空方缺口，然而遇月線反壓使漲幅收斂，盤面上電子、金融類股紛紛壓回，不過造紙、百貨等傳產類股表現相對亮眼，非金電指數漲幅達 0.84%，終場加權指數上漲 42.15 至 10836.7 點，成交量能 1204.13 億，較前一日縮減 74.58 億。技術面來看，日 K 跳空開高，連二紅並於盤中回補 2/6 的空方缺口，反彈結構持續增強，但目前月線扣抵在 1 月下旬的高檔區，且月線持續呈現下彎對指數帶來壓力，若未來國際股市未再發生恐慌動盪，指數短線將呈現震盪緩漲的盤堅格局。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11200 點，賣權集中在 10500 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11300 點，賣權未平倉最大量集中在 10400 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.42 降至 1.35，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 14.77% 降至 14.54%，賣權平均隱含波動率由 19.12% 降至 19.1%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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