孟買敏感30指數15年暴漲超900% 公募基金眼睛亮了

中國證監會 23 日發佈的基金募集申請顯示，匯添富基金今年 2 月初遞交的名為「印度精選靈活配置混合型 (QDII)」的募集申請已獲受理。無獨有偶，去年 10 月底，工銀瑞信也遞交了名為「印度市場基金 (LOF)」的募集申請。這是公募基金首次將印度作為單一精準目標市場。顯然，有越來越多的投資人關注印度市場。

《中國基金報》報導，據 Wind 統計顯示，2017 年印度 SENSEX 指數 (孟買敏感 30 指數) 累計漲幅超過 27%，躋身全球 10 大繁榮市場行列，表現絲毫不輸美股和港股。今 (2018) 年 1 月，該指數延續去年的漲勢，單月漲幅超過 6.5%，不過在 1 月 29 日盤中達到 36443.98 點的歷史新高後，開始掉頭向下，至今累計跌幅接近 7%。

印度孟買指數有史以來表現。 (圖：中國基金報)

印度 SENSEX 指數為為投資印度的重要參考指標，由孟買證券交易所發行。孟買證券交易所成立於 1875 年，是亞洲最古老的證券交易所。1995 年，孟買股票交易所實現了全部股票交易線上進行、電腦操作。

如果從股市真正啟動的 2003 年開始計算，自 2003 年 1 月 1 日的 3377 點至今，過去 15 年的時間，該指數累計漲幅超過 9 倍！是過去 15 年表現最好的幾個國家股市之一 (未經匯率調整)。從 2013 年 1 月 1 日至今，該指數累計漲幅接近 74%。

孟買 Sensex30 過去 15 年暴漲 923.3690%。 (圖：中國基金報)

目前有 6000 多家公司在孟買股票交易所上市，交易活躍的公司達 2500 家，SENSEX-30 指數包含了印度前 30 大的股票，其總和曾經占印度股市約 5 成的市值。

據 Wind 統計，去年權益類的亞洲或亞太主題基金，以及金磚四國主題基金多數表現良好，漲幅超過 20%，最高淨值漲幅近 40%。

不過，基金 4 季報數據顯示，表現良好的亞洲或亞太主題，以及金磚四國主題基金主要重倉持有 A 股、港股或在美上市的中概股，只有極少數基金的前 10 大重倉股名單中出現印度市場等其他市場個股。

比如在上投摩根亞太優勢的前 10 大重倉股中，占基金淨值比為 1.84% 的 HDFC BANK 便是在孟買證券交易所的印度第 4 大私營銀行，此外，占基金淨值比超過 6% 的第 2 和第 3 大重倉股則分別來自韓國和台灣市場。

上投摩根亞太優勢去年底前 10 大重倉股。 (圖：中國基金報)

此外，招商標普金磚四國的第 10 大重倉股也是 HDFCBANK，占基金淨值比為 2.76%，該基金為追蹤標準普爾金磚四國 40 總收益指數的被動指數基金。

招商標普金磚四國去年底 10 大重倉股。 (圖：中國基金報)

招商標普金磚四國在 2017 年第 4 季季報中指出，相比俄羅斯和巴西，印度經濟在金磚四國中仍然相對看好，但受國內貨幣改革及稅制改革的負面影響，去年第 4 季依然低迷。

上投摩根亞太優勢則表示，由於印度企業業績不如預期，計畫降低配置至中性，等到較佳時機再提高配置。

在券商研究人士看來，雖然印度市場波動性較大，但作為新興市場，其成長性值得期待。一來去年底的地方選舉結果顯示，在印度 2019 年大選中，改革派代表莫迪連任的概率較大，股市的改革動能有望持續穩定。

另一方面，印度經濟增長強勁，良好的經濟資料也支撐印度股市增長；三來印度為金磚四國之一，人口結構年輕，14 歲以下占 3 成以上，10 億人口支撐潛在消費內需。