經濟規模超越英法？印度股市續漲可期

印度明年可望超越英法成為全球第五大經濟體？ 新聞來源: 鉅亨網 2017/12/26 週二的一份報告顯示，印度很可能將在明年跨越英法，成為世界第五大經濟體。經濟和商業研究中心 (Cebr) 諮詢公司的「2018 年世界經濟聯盟表 (Global Economic League Table)」對此描繪了一個全球經濟樂觀前景，最主要的驅動因素來自廉價的能源和技術價格的提振。而印度的崛起更是亞洲經濟體在未來 15 年內主導全球前 10 大經濟體的趨勢的一部分。

從年初至 12 月 26 日止，印度股市上漲逾 30%(採用標普孟買 SENSEX 指數，美元計算)，表現亮眼。根據聯合國與美國 CIA 資料統計，2016 年印度人口達 13.27 億，且人口組成年輕 ( 中位數為 27.9 歲 )，加上莫迪政府在今年 10 月底推出 9 兆盧比的刺激經濟方案，在人口紅利與政府改革雙利多的加持下，對於未來印度經濟與股市看法樂觀，建議投資人可佈局印度股票型基金。

1. 印度經濟規模 2018 年可望超越英法

資料來源：CEBR、Bloomberg；鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2017/12/26；資料僅為專業機構預期，不為未來投資獲利之保證。

位於倫敦的經濟和企業研究中心 (Centre for Economics and Business Research, CEBR) 近期發佈一份報告，預期印度的經濟規模可望在 2018 年超越英國與法國 ( 以美元計算 )，成為全球第 5 大經濟體，報告中進一步預估在 2027 年，印度經濟將超越日本與德國，成為全球第 3 大經濟體，顯示分析師對於印度未來經濟成長相當樂觀。

鉅亨基金交易平台認為，去年 11 月的廢鈔政策使得印度貨幣供給年增率快速下滑，衝擊印度經濟，使得部分分析師對於未來印度經濟成長產生疑慮。然而根據彭博資料，印度最新的貨幣供給年增率為 9.9%，已回到去年 11 月廢鈔令實施前的水準，顯示廢鈔令的衝擊已不復存在，再加上政府大規模的財政刺激，印度可望重啟經濟成長引擎，根據 IMF 資料，預估 2018 年印度經濟成長將達 7.4%，高於 2017 年的 6.7%(預估值) 與 2016 年的 7.1%，顯示未來印度經濟成長可望加速。

2. 印度企業獲利展望樂觀

資料來源：Bloomberg；鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2017/12/26；採用標普孟買 SENSEX 指數、MSCI 新興市場指數、MSCI 世界指數；資料僅為分析師預期，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢，比重與期間下，可能得到不同數據結果。

不僅經濟成長有望重新回歸正軌，印度企業的獲利也漸入佳境。由上圖可見，分析師預期印度企業未來 12 個月的營收與盈餘成長率分別為 20.9% 與 31.9%，皆領先新興市場與全球市場，顯示分析師對於印度企業未來獲利動能充滿信心，鉅亨基金交易平台認為，強勁的企業獲利動能將會是印度股市中長期走勢最有力的支撐。

3. 企業獲利成長，為印度股市最大動力

良好的企業獲利將是支撐企業股價最重要的倚仗。依照歷史經驗 (見下圖)，印度企業盈餘的走勢與印度股市表現具高度正相關，隨著印度企業每股盈餘上揚，印度股市也跟著水漲船高，實際取 2008 年至 2017 年 12 月資料檢視，當印度企業盈餘年增率為正數 (大於 0%)，印度股市平均年增率為 12%；而當印度企業盈餘大幅成長時 ( 盈餘年增率大於 20% )，印度股市平均年增率為 24%，因此只要印度企業獲利持續成長，投資印度股市就是個好選擇。

資料來源：Bloomberg；鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2017/12/26；印度股市與每股盈餘採用標普孟買 SENSEX 指數；此資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢，比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

看好印度企業獲利轉佳，投資瞄準印度基金

印度擁有人口紅利與財政刺激雙利多，加上未來企業獲利樂觀，對於印度股市表現看法正面，建議投資人可佈局印度股票型基金。

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