主要企業遭調降目標價 印度股市周二見2周來最大跌勢

據《彭博》報導，在瑞銀集團 (UBS AG) 建議投資人賣出印度股票之後，印股 16 日在最大私營集團信實工業 (Reliance Industries Limited) (RIL) 領跌之下，出現兩周以來最大跌幅。

印度 SENSEX 指數 16 日收盤下挫 0.21%，報 34711 點，NSE Nifty 50 指數則下跌 0.4%。對近期強升的印度股市來說，是少數下挫的交易日。

信實工業是印度最具代表性的巨型企業，周一公布上季淨利年增 10%，至 802.2 億盧比，更優於分析師預期。不過瑞銀研究報告調低了這家企業的目標價，比周一價格低約 8%，讓信實工業出現近 2 個月最大的跌幅。

瑞銀分析師 Amit Rustagi 和 Navin Killa 在 15 日報告中指出，信實工業花費多達 600 億美元，在各事業領域的擴張，但這部分支出將無法很快生成現金，助公司償還負債。

至周一收盤為止，信實工業過去 1 年股價大漲 74%。

SENSEX 指數（圖表取自 Google）

East India Securities Ltd. 機構銷售副總裁 Sageraj Bariya 表示，印度股票估值偏高，但市場預期宏觀指標和企業獲利將有改善，推升股市樂觀情緒。

SENSEX 指數本月以來已經上漲 2.1%，交易價格約為帳面價值 (book value) 的 3.2 倍，MSCI 亞太指數約為 1.75 倍，是 2008 年以來最高。