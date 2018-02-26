前海夢工場創業項目累計融資額14億元

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前海管理局2月26日總結2017年業務表現。前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民介紹，至2017年底前海夢工場累計培育創業團隊共289家，其中港澳國際團隊143家。創業項目聚焦互聯網+、智能硬件、文化創意三大領域，超過爆數創業項目成功拿到融資，累計融資總額14億元人民幣。 此外，前海蛇口自貿片區累計註冊企業16.49萬家，開業運營企業6.68萬家，開業率達40.53%。於2017年底，前海蛇口自貿片區累計註冊港企7102家，註冊資本8705.42億港元，港資企業支柱作用突出。 前海惠港政策，吸引了匯豐、恒生、東亞、嘉里、周太煏、港鐵等一批標誌港企進駐前海。前海降低港企進入內地金融市場的准入門檻，包括與港交所發起設立前海聯合交易中心，促進國內大宗商品市場與國際有效聯通。同時，港企已經獲得前海合作區近半出讓土地。目前，前海正著力推進前海跨境電商進出口貨物無縫對接香港機場航班、香港酒商利用前海保稅區開展葡萄酒跨境電商進口等業務。 2018年前海將從自貿新城向城市新中心建設轉變。深圳將殶㘦對接國家層面有關政策措施在前海蛇口自貿片區等港企相對集中的地區先行先試，為港澳居民在深圳發展提供更多便利。