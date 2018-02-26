2018面板產量估將大增 未來產能過剩壓力開始浮現？

據群智諮詢（SIGMAINTELL）統計數據顯示，2017 年全球電視面板的出貨數量達 2.62 億片，年增率增長 1.6%，出貨面積為 1.38 億平方米，年增率增長 6.1%，其中 2017 年中國地區液晶面板產量，更是高居全球第一。

《半導體行業觀察》報導，2018 年中國中電集團咸陽和成都的 8.6 代線將量產，陸廠京東方全球首條 10.5 代線也將量產，再加上 2017 年新增及擴產產能滿產推動，群智諮詢對此預計，2018 年全球電視面板的產能面積將大幅增長 10.5%，特別是 50 吋，65 吋和 75 吋等超大尺寸面板的供應量將明顯增加。

不過，據國際權威機構預測，2021 年，全球液晶面板需求將達 2.15 億平方米，而液晶面板供給將達 2.45 億平方米，面板市場恐出現產能過剩之態勢。

實際上，隨著中國廠商的迅速崛起以及日本在大尺寸面板領域的退出，近兩三年全球顯示面板產業格局發生重大變化，未來很長一段時間內圍繞著中國，韓國和台灣「三足鼎立」的競爭將會更加白熱化。

近幾年，全球面板投資集聚在中國，在全球面板產業格局競爭更趨激烈的背景下，中國的產業規模也正扶搖直上：中國已經有 8 條 8.5 代線量產，還有 8 條高世代線在建，預計到 2019 年所有項目都建設完成，屆時將成為全球產能最大的國家。

此外，值得注意的是，在當前火燙的 OLED 熱點中，尤其 AMOLED 領域的原材料核心技術仍被韓日企業牢牢掌控，尤其是 AMOLED 的高端應用領域上，如超高清，柔性屏等高端平板，中國面板產業尚無法有效進攻這些領域。