好市多這商品民眾瘋搶購網：大家都整車在搬

農曆年剛過「漲」聲響起，民生用品衛生紙率先喊漲，包含金百利克拉克、永豐餘、正隆三大供應商，都在昨（ 23 ）日證實將於下月起陸續調漲，漲幅為 8% 至 20% 不等，消息一出，不少賣場都出現民眾「搬整箱」、瘋搶衛生紙。



▲好市多不少民眾推車裝滿衛生紙，就怕搶不到。（圖／翻攝自「爆廢公社」）

一名網友在臉書「爆廢公社」貼出一張照片，只見美式賣場好市多（Costco）裡，民眾推著推車放入一包包衛生紙，將整車裝滿衛生紙，就怕搶不到！另名網友也在社團中表示，上午去了趟好市多，發現民眾全都在掃衛生紙，賣場架上空了還是一堆民眾搶買，乾脆在現場等候店員補貨，誇張場面讓該網友傻眼「台灣人好恐怖」、「是有幾個屁股啊！頭殼暈暈」

對此，許多網友都回應「好市多的很厚很好用」、「大家都整車在搬」、「衛生紙是每天都要用的基本民生用品，這波漲價會不會又帶動萬物齊漲啊」、「我也要去衛生紙大搬家了... 順便連 50 嵐一起搬個幾杯好了」，但也有網友說「上網買整箱的可能還比較便宜」。



▲大潤發桃園八德賣場也出現衛生紙搶購潮。（圖／翻攝自「爆廢公社」）

除了好市多之外，也有另名網友轉貼桃園八德大潤發搶購情形，只見衛生紙區的貨架上幾乎全空，民眾紛紛拿出大型紙箱搬走衛生紙，讓該名網友看了直說「民生必須品衛生紙要漲價惹民怨，全台各地賣場民眾搶購快要暴動了！大家快去買衛生紙...」

據了解，下月起金百利克拉克旗下品牌「舒潔」、「可麗舒」、「可立雅」漲幅為 8% 至 10% ，永豐餘旗下品牌「五月花」、「柔情」、「得意」漲幅為 20% ，正隆旗下品牌「春風」、「情人」、「蒲公英」漲幅則為 15% 。

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