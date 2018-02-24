NBA／板凳火力驚人砍下65分塞爾提克終止3連敗

NBA 塞爾提克今 (24) 日作客挑戰活塞，綠衫軍上半場飆進 11 記三分球，是隊史 20 年新高，加上板凳球員紛紛跳出來支援，其中以 Daniel Theis 攻下 19 分為全隊最高，先發的 Kyrie Irving 挹注 18 分，一同幫助綠衫軍以 110:98 擊敗活塞，明星賽過後終於斬斷 3 連敗。

塞爾提克此役上半場就展現進攻火力，頻頻在外線出手命中，並在第二節攻下 38:21 的優勢，一舉反超領先多達 12 分，下半場綠衫軍依舊保持如此態勢，替補上陣的 7 名球員有 4 人得分上雙貢獻 65 分，比較活塞板凳 6 人僅拿下 21 分無力反撲。

今天攻下塞爾提克最高分的德國大前鋒 Theis 替補出賽 21 分鐘，全場 10 投 8 中包含 2 次在三分線出手全命中，得分效率不錯攻得 19 分是個人 NBA 菜鳥年生涯新高，外帶 7 籃板。

綠衫軍頭號球星 Irving 拿下團隊次高的 18 分 5 籃板 6 助攻，表現相當全面，Jayson Tatum 和替補的 Marcus Morris 同樣貢獻 15 分，可惜的是 24 歲前鋒 Abdel Nader 僅出賽 2 分鐘就因左手肘部受傷離場。

輸球的活塞雖先發 5 人得分都上雙，但助攻數只有 16 次遠低於塞爾提克的 30 次淪為單打獨鬥，以 Ish Smith 攻下全場最高 20 分，新兵 Blake Griffin 抓下次高的 17 分，當家中鋒 Andre Drummond 貢獻「雙十」15 分 17 籃板。

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