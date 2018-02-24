熱門股—電阻進入第2輪漲價 奇力新獲利再吃補丸

繼之前電容連續漲價後，被動元件漲價潮輪到電阻，其中國巨 (2327-TW) 集團旗下電感廠奇力新 (2456-TW) 在去年完成三合一後，也透過併購旺詮而切入電阻領域，隨著旺詮在停止接單後極有可能就會調漲報價，預料也將挹注奇力新獲利表現。

電阻因為之前中國昆山限排，而逐漸浮現供需可能失衡的問題，其中國巨在今年也已分別在 1 月及 2 月兩度調漲晶片電阻價格，旺詮也在今年 1 月初向大中華區經銷與代理商發出漲價通知，宣布部分電阻產品漲價約 15%。

由於目前廠商對於大宗商品的產能擴充興趣缺缺，就算有擴產計畫，也多是集中在利基型產品，加上電阻製程中需要電鍍，在環保問題下，擴產難度更加提高。

目前旺詮昆山廠月產能約 140 億顆，馬來西亞廠約 110 億顆，由於去年底昆山宣布限排，因此旺詮降昆山 50% 產能移往馬來西亞，另外 50% 則規畫轉到湖南沅陵廠，根據旺詮規劃，馬來西亞廠及湖南廠將是未來主要生產基地。

法人預期，如果旺詮真的在 2 月底就宣布 2 度漲價，將可直接挹注奇力新獲利，也正式宣告，被動元件今年仍將是續旺的一年。

若投資人看好奇力新後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如奇力新元大 75 購 04(069483-TW)、奇力新群益 76 購 03(070426-TW)、奇力新兆豐 77 購 01(070791-TW) 等。